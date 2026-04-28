Mayoría desconfía de que el juez Mejía sea sensibilizado por testimonios de víctimas del Jet Set

La pregunta que Acento sometió a sus lectores fue directa: ¿Cree usted que el juez Reymundo Mejía sea sensibilizado con los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas del Jet Set?

Los resultados, recogidos en el portal y en la cuenta oficial de Acento en X, muestran un escepticismo mayoritario, aunque con matices según la plataforma.

En el portal de Acento, el 56.52 % respondió que no, frente a un 36.96 % que sí confía en que los relatos de dolor puedan tener algún peso en el magistrado. En X, la desconfianza fue algo menor, pero igualmente dominante: 55.6 % dijo que no y 44.4 % que sí.

La tendencia es consistente en ambas plataformas: la mayoría de los dominicanos que participaron en la consulta no espera que los testimonios humanos muevan la balanza judicial.

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Una audiencia que avanza, pero con tensiones

La encuesta se produce en medio de una audiencia preliminar que el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conduce contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025, dejando 236 personas fallecidas, más de 100 heridas y 174 niños, niñas y adolescentes en la orfandad.

El proceso ha adquirido una dimensión enorme: hasta la fecha se contabilizan 141 querellantes y una cantidad similar de abogados, mientras el Ministerio Público sostiene su acusación en un documento de 156 páginas, acompañado de decenas de pruebas testimoniales, periciales y documentales.

En jornadas recientes, el tribunal escuchó las conclusiones de más de 80 abogados representantes de víctimas. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de reproducir testimonios de testigos, al considerar que la fase preliminar no es el escenario para interrogatorios ni contrainterrogatorios. La audiencia continúa su curso con sesiones programadas en los próximos días.

Las voces en redes: entre el cinismo y la resignación

Los comentarios que acompañaron la encuesta en redes sociales reflejan una lectura más cruda de la situación. Uno de los más destacados señalaba: "No creo, más bien él dejó que eso pasara para complacer a la población", una frase que resume la percepción de quienes ven en las decisiones del juez un cálculo político antes que una respuesta al dolor de las familias.

Otro comentario, escueto pero contundente, se limitó a decir: "Bien claro", como si la respuesta no admitiera mayor discusión.

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