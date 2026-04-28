El juez Reymundo Mejía expuso durante la audiencia preliminar del caso Jet Set varias consideraciones jurídicas que sirvieron de base para su decisión de rechazar la reproducción del testimonio de Gregory Adames, principal testigo del Ministerio Público y también víctima del colapso de la discoteca que afectó a más de 500 personas, de manera directa, y dejó 236 víctimas fatales.

Magistrado-Raymundo Mejía, Primer Juzgado de la Instrucción del DN

Durante la audiencia, que se extendió por más de siete horas, el magistrado reiteró que la fase preliminar no constituye un juicio de fondo y que existen reglas procesales distintas para esta etapa.

Entre las frases con las que motivó su decisión se destacan:

“La coherencia es un elemento estructural de todo”.

“El derecho es una atribución del juez; las partes dan los hechos y el juez el derecho”.

“Los abogados saben que en audiencia preliminar no se reproducen testigos”.

“El señor Adames está en la doble calidad y no lo vamos a escuchar como testigo, porque no vamos a producir en la audiencia preliminar un juicio de fondo”.

“El tribunal no actúa en base a probabilidad”.

“Cuando está un testigo bajo riesgo todo el mundo sabe que se solicita un anticipo de prueba, para contemplar esas declaraciones en un acta”.

“Todos están de acuerdo con las pruebas del Ministerio Público”.

“No se puede utilizar la misma regla del juicio de fondo en la audiencia preliminar”.

“Nosotros debimos de haber terminado esta audiencia señores”.

“Esta es la continuación de la misma audiencia y ellos tienen derecho de presentar de forma su recurso de oposición”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El magistrado dispuso un receso de la audiencia hasta el próximo 1 de mayo a las 10:00 de la mañana, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso judicial.

Leer más en Acento

Momento en el que la defensa de Antonio Espaillat rechaza citar a Gregory Adames en el caso Jet Set

Juristas analizan desistimientos y debate social en caso Jet Set

El colapso del Jet Set: impacto económico y transformaciones en la vida nocturna de Santo Domingo

Juez de la Instrucción del caso Jet Set rechaza presentación de testigos durante audiencia preliminar

“Esto fue una masacre”, vecinos no olvidan la tragedia del Jet Set

Tragedia de Jet Set: abogado de víctimas tilda de “táctica dilatoria” solicitud de peritaje independiente

Sobreviviente del colapso del Jet Set pide al presidente Abinader pronunciarse sobre la tragedia

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más