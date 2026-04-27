Caso Jet Set vuelve a tribunales este lunes: querellas retiradas y defensa pendiente de intervenir

El proceso judicial por la tragedia del Jet Set retoma su curso este lunes en medio de un escenario marcado por avances parciales y nuevos elementos que han llamado la atención en la fase preliminar.

A un poco más de un año del colapso del techo de la discoteca, que dejó 236 fallecidos, el caso continúa desarrollándose con múltiples partes involucradas, mientras el tribunal avanza en la escucha de las conclusiones de los querellantes y se encamina a dar paso a la defensa de los imputados.

Un año después, el caso sigue en fase preliminar

Después de un año del colapso del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos, el caso continúa en etapa preliminar bajo la conducción del juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla.

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Los imputados enfrentan cargos de homicidio involuntario, junto a la empresa E y I, SRL, también vinculada al proceso.

La última audiencia: más de siete horas de debate

En la jornada del pasado 20 de abril, el tribunal escuchó las conclusiones de unos 80 abogados representantes de las víctimas, en una audiencia que se extendió por más de siete horas.

Durante esa sesión, el juez rechazó la reproducción de testimonios de testigos, al considerar que esta fase del proceso no contempla interrogatorios ni contrainterrogatorios.

El proceso fue recesado para este lunes, quedando aún 15 partes querellantes por presentar sus conclusiones.

Retiro de querellas y posición del Ministerio Público

Uno de los elementos más relevantes ha sido el retiro de más de 20 querellas contra los imputados. Según los abogados involucrados, algunos de sus representados desistieron por falta de interés, mientras que otros habrían alcanzado acuerdos amistosos.

El fiscal Miguel Collado aclara que retiro de querellas en caso Jet Set no frena la acción penal. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

No obstante, el Ministerio Público aseguró que estos desistimientos no afectan la acusación principal. El fiscal Miguel Collado afirmó que la mayoría de los querellantes se ha adherido al expediente presentado por el órgano acusador, el cual calificó como sólido.

Defensa pendiente y próximos pasos

Para la audiencia de este lunes se espera completar las exposiciones de las partes querellantes. Posteriormente, el tribunal deberá fijar fecha para que la defensa de los imputados y los terceros civilmente demandados, incluyendo representantes de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, presenten sus conclusiones.

Preocupación entre las víctimas

Representantes legales de las familias afectadas han expresado inquietud por posibles maniobras dilatorias en el proceso, señalando que la extensión de las audiencias y el retiro de querellas podrían impactar el avance del caso.

La audiencia de este lunes 27 está convocada para las 10:00 de la mañana, en un proceso que continúa siendo seguido de cerca por familiares de las víctimas y la opinión pública.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más