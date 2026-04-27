El reloj marca un año desde que el techo de la discoteca Jet Set se derrumbó sobre 236 personas. Hoy, lunes 27 de abril, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional retoma la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario, y la jornada promete ser decisiva.

Luego de una extensa sesión el pasado lunes 20 de abril —que se extendió por más de siete horas y en la que 80 abogados de víctimas presentaron sus conclusiones— el juez Reymundo Mejía Zorrilla recesó el proceso hasta hoy. Ahora le toca el turno a la defensa de los imputados, que aún no ha intervenido.

El colapso del techo del Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 durante una actividad masiva. Dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas. Es considerado uno de los mayores desastres en espacios cerrados en la historia reciente de República Dominicana.

¿Qué se espera para hoy?

La defensa presenta sus argumentos ante el tribunal

Querellas retiradas: más de 20 querellantes desistieron del proceso la semana pasada; el Ministerio Público aclaró que eso no debilita la acusación

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El juez deberá decidir si eleva o no el caso a juicio de fondo

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