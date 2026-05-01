El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que la escena del crimen debe mantenerse "inalterable", al oponerse a la solicitud de un nuevo peritaje presentada por la defensa en el proceso judicial por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.
Camacho sostuvo ante el tribunal que el nuevo peritaje "no es necesario" y defendió que la estructura permanezca intacta para preservar las evidencias del caso.
Por su parte, el fiscal Enmanuel Ramírez explicó que el Ministerio Público depositó varios informes ante la secretaría del tribunal y aclaró que la defensa únicamente solicitó la extracción de conversaciones entre Carmen Burgos y Gregory Adames.
Ramírez indicó que todas las partes del proceso tendrán acceso a esas informaciones, conforme a las garantías procesales establecidas.
El Ministerio Público solicitó al tribunal rechazar el acceso a los escombros de la discoteca, insistiendo en que la estructura debe conservarse sin alteraciones mientras continúan las investigaciones y el conocimiento del proceso judicial.
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