Qué opinan del contraperitaje del caso Jet Set los representantes de víctimas

El informe pericial independiente presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat en el caso del colapso del techo de la discoteca Jet Set ha generado reacciones encontradas entre los abogados vinculados al proceso judicial.

Mientras la defensa sostiene que el documento deberá ser debatido durante el juicio de fondo, representantes de las víctimas y querellantes afirman que sus conclusiones refuerzan la acusación formulada por el Ministerio Público.

El informe, depositado ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concluye que el derrumbe ocurrido el 8 de abril de 2025 fue provocado por una combinación de defectos de construcción y un deterioro progresivo de los elementos estructurales, descartando que la causa principal haya sido una sobrecarga de la estructura.

La experticia fue solicitada por Antonio y Maribel Espaillat a través de sus abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, quienes decidieron realizar un contraperitaje al no compartir las conclusiones del informe presentado por el Ministerio Público.

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Sin embargo, el abogado Carlos Salcedo, representante de víctimas del caso, aseguró que los hallazgos del nuevo informe terminan fortaleciendo la acusación oficial.

“Ahí hay un deterioro progresivo, interno, estructural, que se fue dando en el tiempo. Era previsible, entonces, el resultado. Lo que establece el artículo 319 es precisamente esa negligencia grave prolongada en el tiempo”, afirmó.

Salcedo consideró que el contraperitaje no favorece a los imputados, sino que robustece la teoría de la acusación al confirmar la existencia de fallas estructurales que se desarrollaron durante años sin ser corregidas.

“Les salió el tiro por la culata, porque el contraperitaje, en lugar de ayudarlos, lo que hace es agravarlo. Lo que han hecho es ayudar al Ministerio Público y a las víctimas a tener un caso mucho más fuerte”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la calificación jurídica basada en el artículo 319 del Código Penal, que tipifica el homicidio involuntario, debe mantenerse porque no existen elementos que permitan demostrar una intención delictiva.

Acusación sustentada en pruebas

La jurista Laura Acosta, representante de víctimas y familiares afectados por la tragedia, aseguró que la acusación presentada por el Ministerio Público está sustentada en una amplia cantidad de pruebas testimoniales, documentales, periciales e ilustrativas.

Abogada Acosta Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

“El Ministerio Público mantiene su calificación jurídica porque el peritaje realizado arroja precisamente la negligencia que cometieron los imputados. Una negligencia que se fue prolongando en el tiempo, a sabiendas de que esto podía colapsar en cualquier momento”, manifestó.

Acosta afirmó que el contraperitaje presentado por la defensa también concluye que existieron vicios de construcción y un deterioro progresivo de la estructura, por lo que entiende que lejos de debilitar la acusación, la fortalece.

“Ese peritaje, en vez de ayudarlos, viene a robustecer la acusación del Ministerio Público. Ellos mismos, con su propia prueba, han terminado reforzando los argumentos de la acusación”, declaró.

La representante de las víctimas añadió que la acusación se mantiene sin variaciones contra todas las personas físicas y jurídicas encartadas en el expediente, incluyendo a los responsables de la administración y operación del establecimiento.

El Ministerio Público acusa a los implicados de incurrir en violaciones al artículo 319 del Código Penal dominicano, que sanciona el homicidio involuntario por imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos, en relación con la tragedia que dejó centenares de víctimas tras el colapso del techo de la emblemática discoteca capitalina.

Defensa de los hermanos Espaillat

Por su parte, el abogado Miguel Valerio, integrante de la defensa de los hermanos Espaillat, manifestó que el contenido de ambos peritajes deberá discutirse durante el juicio de fondo y no en la etapa preliminar del proceso.

Miguel Valerio, representante de los hermanos Espaillat. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

“Sobre el peritaje se va a hablar en un tribunal de juicio de fondo. Aunque se ha dado la opinión pública de que ahí lo que hubo fue un vicio de construcción, hay que esperar el fallo del tribunal”, señaló.

Valerio explicó que el informe fue depositado dentro del plazo otorgado por el tribunal y elaborado por compañías e ingenieros especializados, insistiendo en que las conclusiones deberán ser valoradas por los jueces durante el juicio.

Respecto a la incidencia del contraperitaje en la decisión que debe adoptar el juez de la instrucción, aclaró que el documento será conocido en la fase de fondo del proceso.

La tragedia que dejó 236 fallecidos

El 8 de abril del 2025 el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, dejando un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Tribunal decidirá el 15 de junio

El próximo 15 de junio el tribunal emitirá su decisión sobre si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat López.

Juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más