Bajo un sol intenso y entre pancartas levantadas al cielo, el Movimiento Justicia Jet Set tomó las calles este domingo para exigir respuestas por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025.
Desde temprano, familiares de víctimas, sobrevivientes y ciudadanos comenzaron a reunirse en el Parque Independencia, cargando consigo fotografías, nombres y el peso de una herida que aún permanece abierta.
A las 12:55 de la tarde empezaron a llegar los manifestantes. Poco a poco, el histórico parque se fue llenando de personas vestidas de negro, con gorras, sombrillas y carteles donde se leía una misma consigna: justicia.
Ya a la 1:28 de la tarde, la multitud permanecía aglomerada frente a la puerta del Parque Independencia. Minutos después, a la 1:31, el acto inició con una oración cargada de dolor y esperanza.
Algunos cerraban los ojos, otros sostenían fotografías de sus familiares fallecidos mientras el silencio se apoderaba del lugar.
A las 1:32 resonaron las notas del Himno Nacional, entonado por los presentes con visible emoción. Apenas seis minutos después, a la 1:38, comenzó la caminata. Al frente avanzaba la bandera de la República Dominicana, seguida por decenas de personas que marchaban con pancartas en las manos, gorras negras y sombrillas para protegerse del calor de la tarde.
Durante el trayecto, una discolay acompañó la movilización con canciones religiosas, mientras los manifestantes caminaban en silencio o elevaban plegarias por las víctimas. El ambiente mezclaba el dolor, la reflexión y el reclamo de justicia.
La marcha se detenía por momentos para leer en voz alta los nombres de los fallecidos. Cada nombre pronunciado encontraba respuesta en el silencio de los presentes, muchos con lágrimas en el rostro.
La movilización hizo una parada en la avenida Bolívar a la 1:47 de la tarde, donde los manifestantes elevaron nuevamente el reclamo de justicia. “¡Que no quede impune!”, gritaban algunos mientras otros levantaban fotografías de las víctimas.
A las 1:49 continuó la lectura de los nombres de quienes perdieron la vida en la tragedia, convirtiendo la caminata en una especie de procesión marcada por el dolor colectivo.
Finalmente, a las 2:22 de la tarde, los manifestantes llegaron al Palacio de Justicia. Allí comenzaron las declaraciones de familiares y sobrevivientes, quienes expresaron su indignación y reiteraron el pedido de que el caso no quede en el olvido.
Entre lágrimas, abrazos y consignas, la marcha concluyó con un mensaje claro: las víctimas del Jet Set siguen presentes en la memoria de quienes este domingo caminaron por ellas exigiendo justicia.
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