Bajo un sol intenso y entre pancartas levantadas al cielo, el Movimiento Justicia Jet Set tomó las calles este domingo para exigir respuestas por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025.

Parque Independencia Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026

Desde temprano, familiares de víctimas, sobrevivientes y ciudadanos comenzaron a reunirse en el Parque Independencia, cargando consigo fotografías, nombres y el peso de una herida que aún permanece abierta.

A las 12:55 de la tarde empezaron a llegar los manifestantes. Poco a poco, el histórico parque se fue llenando de personas vestidas de negro, con gorras, sombrillas y carteles donde se leía una misma consigna: justicia.

Ya a la 1:28 de la tarde, la multitud permanecía aglomerada frente a la puerta del Parque Independencia. Minutos después, a la 1:31, el acto inició con una oración cargada de dolor y esperanza.

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Algunos cerraban los ojos, otros sostenían fotografías de sus familiares fallecidos mientras el silencio se apoderaba del lugar.

A las 1:32 resonaron las notas del Himno Nacional, entonado por los presentes con visible emoción. Apenas seis minutos después, a la 1:38, comenzó la caminata. Al frente avanzaba la bandera de la República Dominicana, seguida por decenas de personas que marchaban con pancartas en las manos, gorras negras y sombrillas para protegerse del calor de la tarde.

Palacio de Justicia acordonado por policías Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026

Durante el trayecto, una discolay acompañó la movilización con canciones religiosas, mientras los manifestantes caminaban en silencio o elevaban plegarias por las víctimas. El ambiente mezclaba el dolor, la reflexión y el reclamo de justicia.

La marcha se detenía por momentos para leer en voz alta los nombres de los fallecidos. Cada nombre pronunciado encontraba respuesta en el silencio de los presentes, muchos con lágrimas en el rostro.

La movilización hizo una parada en la avenida Bolívar a la 1:47 de la tarde, donde los manifestantes elevaron nuevamente el reclamo de justicia. “¡Que no quede impune!”, gritaban algunos mientras otros levantaban fotografías de las víctimas.

1 de 14 | Manifestantes pidieron cárcel para los responsables. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 2 de 14 | Pancartas y fotografías marcaron la movilización. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 3 de 14 | Sobrevivientes y familiares participaron en la marcha. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 4 de 14 | La marcha reunió a decenas de ciudadanos en Santo Domingo. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 5 de 14 | Protesta en memoria de las víctimas del Jet Set. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 6 de 14 | Manifestantes del Movimiento Justicia Jet Set recorrieron las calles de Santo Domingo exigiendo respuestas y sanciones por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 7 de 14 | La marcha inició en el Parque Independencia y culminó frente al Palacio de Justicia, donde se realizaron varias intervenciones públicas. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 8 de 14 | Familiares de fallecidos y sobrevivientes participaron en la jornada cargando mensajes de dolor, memoria y exigencia de justicia. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 9 de 14 | Entre consignas y cánticos religiosos, los manifestantes reiteraron su llamado para que el caso no quede impune. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 10 de 14 | Marcha por justicia para las víctimas del Jet Set.Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 11 de 14 | La bandera dominicana acompañó la protesta. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 12 de 14 | Consignas de justicia resonaron durante el recorrido Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 13 de 14 | Familiares exigieron respuestas frente al Palacio de Justicia. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 14 de 14 | Ciudadanos reclamaron que el caso no quede impune. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026

A las 1:49 continuó la lectura de los nombres de quienes perdieron la vida en la tragedia, convirtiendo la caminata en una especie de procesión marcada por el dolor colectivo.

Finalmente, a las 2:22 de la tarde, los manifestantes llegaron al Palacio de Justicia. Allí comenzaron las declaraciones de familiares y sobrevivientes, quienes expresaron su indignación y reiteraron el pedido de que el caso no quede en el olvido.

Entre lágrimas, abrazos y consignas, la marcha concluyó con un mensaje claro: las víctimas del Jet Set siguen presentes en la memoria de quienes este domingo caminaron por ellas exigiendo justicia.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más