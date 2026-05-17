La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público intensificaron las operaciones conjuntas contra las redes de microtráfico y lograron sacar de circulación más de 173,000 gramos de distintas sustancias narcóticas durante operativos realizados en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe oficial, las autoridades ejecutaron 55 allanamientos y múltiples intervenciones, en las que arrestaron a 974 personas y decomisaron 140,697 gramos presumiblemente de cocaína, 28,829 gramos de marihuana, 3,431 gramos de crack, 117 gramos de hachís, 1.60 gramos de tusi y 146 pastillas de éxtasis, para un total de 173,078 gramos.

El balance también incluye la incautación de 10 armas de fuego, 21 machetes y cuchillos, siete vehículos, 44 motocicletas, 289 celulares, 43 radios de comunicación, 126 balanzas, un chaleco antibalas, siete máquinas tragamonedas y dinero en pesos y dólares, entre otras evidencias presuntamente utilizadas por las redes de microtráfico.

Las operaciones fueron desarrolladas en sectores del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este, Norte y Oeste, además de las provincias San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, San Juan, Pedernales, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras demarcaciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de las estrategias dirigidas a desmantelar puntos de venta de drogas, retirar armas de fuego ilegales y perseguir las violaciones a la Ley 50-88 forma parte de los planes conjuntos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), coordinados por el Ministerio de Interior y Policía.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en sus respectivas jurisdicciones, mientras que las sustancias confiscadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más