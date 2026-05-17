El obispo Manuel Ruiz, de la Diócesis Stella Maris, utilizó la inteligencia artificial como parte de una dinámica durante la “Misa de Comunicadores”, celebrada en el marco de la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2026, para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y alertar sobre los riesgos de depender excesivamente de estas herramientas.

Durante la homilía, el religioso interactuó con una voz generada por inteligencia artificial frente a los feligreses, con el objetivo de ejemplificar cómo estas plataformas han comenzado a ocupar espacios que antes pertenecían exclusivamente a la interacción humana.

Ruiz aclaró que su intención no era promover un rechazo a la tecnología, sino llamar a un uso consciente y supervisado.

“No para irnos en contra de la tecnología, sino para enseñar a usar bien esta tecnología”, expresó durante uno de los fragmentos de la intervención.

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Asimismo, insistió en que el desafío actual consiste en mantener el control humano sobre las herramientas digitales y evitar que estas sustituyan capacidades esenciales.

“De lo que se trata es de aprender a gobernar esta tecnología, y no que la tecnología nos gobierne y nos sustituya”, afirmó.

El obispo mostró preocupación por el comportamiento de muchos jóvenes frente a la inteligencia artificial y los dispositivos digitales, al señalar que algunos pasan gran parte del tiempo aislados y limitando el contacto con otras personas.

“Cuando se sienten solos, hablan con la inteligencia artificial y van perdiendo esa necesaria relación con el ser humano”, manifestó.

También describió situaciones que, según indicó, se han vuelto frecuentes en algunos hogares.

“Hay jóvenes que pasan el día entero encerrados en su habitación y hasta para que salgan a comer hay que escribirles por WhatsApp”, comentó.

En su reflexión, Ruiz sostuvo que el acceso inmediato a respuestas y soluciones podría afectar habilidades básicas y la capacidad de esfuerzo en las nuevas generaciones. Por ello, exhortó a padres y docentes a supervisar el uso que hacen los estudiantes de estas plataformas, especialmente en el ámbito académico.

“Revisen a sus estudiantes cuando les pongan una tarea y cómo la hacen”, indicó.

La actividad también incluyó un momento de oración y mensajes relacionados con la importancia de acompañar a las personas mayores y combatir la soledad. En uno de los audios reproducidos durante la ceremonia se resaltó que “lo más crucial es que estas personas mayores no se sientan solas”.

La misa se realizó en la Catedral Stella Maris y reunió a comunicadores y miembros de la comunidad católica con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más