A más de trece meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set —tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que cobró la vida de 236 personas, entre ellas el reconocido merenguero Rubby Pérez—, su hermano Eliezer Pérez alzó la voz este domingo durante la marcha convocada por el Movimiento Justicia Jet Set para advertir que el sistema judicial dominicano enfrenta hoy una prueba histórica.

"Hoy no marchamos solo por nuestros muertos. Marchamos porque este país está siendo sometido a prueba con este caso de Jet Set", declaró Pérez ante los manifestantes que se congregaron en la jornada.

Eliezer es hermano de Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, el popular cantante de merengue apodado La voz más alta del merengue, quien perdió la vida aquella madrugada mientras amenizaba una fiesta en el local. Su muerte se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de la tragedia para el país.

Impunidad, el enemigo en la mira

Durante su intervención, Eliezer Pérez subrayó que la movilización no es solo un acto de duelo, sino una exigencia ciudadana de justicia efectiva. Sostuvo que la dignidad de las más de 236 personas afectadas y la de toda la nación "no puede quedarse sepultada bajo el peso del dinero, la influencia, el poder y la impunidad".

El familiar del artista también señaló que los ciudadanos se han visto obligados a salir a las calles porque el sistema judicial debe garantizar igualdad ante la ley y respeto a los derechos de todos los dominicanos, independientemente de quiénes sean los imputados.

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El caso, en su etapa más decisiva

La marcha se realizó en un momento clave del proceso judicial. El magistrado Raymundo Mejía tiene previsto decidir el próximo 15 de junio si los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, serán enviados a juicio de fondo. El Ministerio Público, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha sostenido que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

La manifestación, que partió desde el Parque Independencia hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue convocada además para exigir una recalificación jurídica del caso, considerada por los familiares como insuficiente frente a la magnitud de la tragedia.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más