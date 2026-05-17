La movilización encabezada por sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia del Jet Set —que reclaman la retipificación del caso— cerró este día con un llamado explícito a sostener el tono pacífico de la protesta y a evitar cualquier gesto de confrontación.

“Nosotros tenemos que dar el ejemplo de civismo, un ejemplo pacífico y un ejemplo respetuoso”, dijo José María Llorente, sobreviviente dela tragedia del Jet Set y perdió a su esposa, al tomar la palabra frente a los asistentes. En su mensaje, subrayó que el objetivo de la jornada no era “provocar” ni “sentirnos mal”, y pidió a quienes acompañaban la marcha que se mantuvieran dentro de esa misma línea.

Denunció que, al llegar al lugar de destino, el grupo se encontró con “una cierta privación” para transitar y permanecer allí. Sin embargo, insistió en que esa situación no debía desviar el sentido principal de la convocatoria:

“Nosotros hemos tenido un día exitoso, con lo cual nosotros tenemos que estar orgullosos de lo logrado hasta ahora”.

En un tramo central de su intervención, buscó despejar cualquier interpretación de revancha o violencia. “Nosotros no estamos promoviendo odio, nosotros no estamos promoviendo venganza”, afirmó, antes de sintetizar el eje del reclamo en términos de derechos y justicia.

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“Es algo muy simple. Nosotros solo estamos pidiendo que en nuestro país nuestros derechos se respeten dentro del marco de la justicia”, remarcó, en un mensaje que apuntó tanto a las autoridades como a la sociedad en general, con la expectativa de que el caso siente un precedente: que se “respete” el reclamo y que pueda convertirse en “un ejemplo de lo que nuestra sociedad está esperando ver”.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más