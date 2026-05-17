Héctor Rincón no habló con rabia. Habló con la certeza de quien ya sabe que el tiempo no está de su lado, pero igual decide quedarse.

"Lo que están es tratando de hacer el cansancio, tratar de que uno se canse y que no venga, pero nosotros no nos vamos a cansar. Si no somos nosotros, son los hijos de nosotros que van a venir para acá a marchar."

Esas palabras, pronunciadas este domingo durante la marcha por justicia convocada por el Movimiento Justicia Jet Set, no fueron un discurso preparado. Fueron una respuesta. Una respuesta a los retrasos judiciales, a las audiencias postergadas, a las querellas retiradas, a todo lo que —según los familiares— parece diseñado para desgastar a quienes perdieron a alguien en el colapso del popular centro nocturno el 8 de abril de 2025.

Una marcha que viene de lejos

La movilización de este domingo reunió a familiares de víctimas y ciudadanos llegados desde distintos puntos del país, incluyendo participantes provenientes de Montecristi, quienes reclamaron que la justicia se aplique sin distinción social.

"Esto era algo evitable y el país tiene que dar un ejemplo de justicia. Que la justicia no sea solamente para los pobres, que también a los grandes se les aplique todo el peso de la ley", señalaron durante la caminata.

Milagros Martínez, una de las voceras de la convocatoria, fue enfática en desligar la marcha de cualquier interés político.

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"Esto no es una marcha de color político, sino una marcha de dolor, amor y dignidad hacia nuestros familiares que perdimos en la tragedia de Jet Set", manifestó.

Los asistentes recordaron de manera especial a Nelsy Cruz, gobernadora de Monte Cristi, y a las demás víctimas de aquella noche.

Recalificación y nueva evidencia

La principal exigencia de los manifestantes sigue siendo la misma: que el caso sea recalificado de homicidio involuntario a homicidio voluntario.

El doctor Mauricio Estévez sostuvo que las pruebas apuntan a que los propietarios del establecimiento conocían los riesgos estructurales del local.

"Las pruebas han evidenciado que esto no fue un caso eventual. Lo más lógico es que se haga una recalificación del caso y que los responsables paguen por el daño causado", expresó.

A eso se suma una nueva pieza: Camila García Durán reveló que fue entregado un teléfono celular como evidencia, con intercambios entre Maribel y empleados vinculados a la administración y los pagos del negocio, incluyendo notas de voz que están siendo analizadas antes de ser presentadas en audiencia.

"Estamos indagando y revisando todo para no errar, ya que esto no ha sido presentado en audiencia", indicó.

El caso Jet Set, un año después

El techo del Jet Set colapsó el 8 de abril de 2025 durante una actividad, dejando 236 personas fallecidas y más de 180 heridos. El peritaje del Ministerio Público determinó que la causa fue el sobrepeso colocado en la estructura por parte de los propietarios.

El abogado Juan Tomás Vargas afirmó ante el tribunal que existió dolo eventual: los imputados —Antonio Espaillat, Maribel Espaillat y Ana Grecia López— conocían el riesgo. El inmueble, originalmente una sala de cine, fue transformado en discoteca sin las evaluaciones técnicas correspondientes.

El Ministerio Público aclaró que el retiro de querellas por parte de algunas familias no detiene la acción penal. El juez fijó para el 15 de junio a las 10:00 a.m. la lectura del fallo sobre el envío a juicio.

Mientras tanto, Héctor Rincón ya avisó: si no son ellos, serán sus hijos.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más