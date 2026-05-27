Industria y Comercio suspende operaciones de dos envasadoras de gas en San José de Ocoa por incumplimientos de seguridad

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) suspendieron las operaciones de dos envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) en San José de Ocoa, tras detectar múltiples incumplimientos a los estándares de seguridad establecidos en la Resolución 201-17.

La medida fue adoptada contra las envasadoras Alicia Gas II y Alicia Gas III, luego de una inspección en la que fueron identificadas deficiencias en elementos críticos de seguridad y funcionamiento, indispensables para garantizar una operación segura.

Detectan fallas en sistemas de emergencia

De acuerdo con la información ofrecida, durante la inspección se comprobaron irregularidades en los sistemas de emergencia y antincendios de las estaciones.

Los técnicos también verificaron que las envasadoras no contaban con válvulas internas de seguridad de actuación neumática, térmica o remota, componentes considerados esenciales para garantizar la seguridad en las operaciones de expendio de GLP.

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Estas deficiencias, según las autoridades, comprometían la protección de los usuarios, del personal operativo y de los demás actores vinculados al funcionamiento de las estaciones.

“La seguridad de los ciudadanos es lo primero”

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo –Yayo- Sanz Lovatón, advirtió que ninguna envasadora de GLP que incumpla las normas de seguridad podrá mantenerse en operación.

“La seguridad de los ciudadanos es lo primero”, afirmó el funcionario, al referirse a la decisión adoptada contra las estaciones que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cierre coordinado con organismos de seguridad

La suspensión de operaciones fue ejecutada por incumplimientos a las disposiciones contempladas en la Resolución 201-17 y a las normas internacionales aplicables para este tipo de estaciones.

El cierre de Alicia Gas II y Alicia Gas III, ambas ubicadas en San José de Ocoa, fue coordinado entre el CECCOM y la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio (DSCEE).

MICM recuerda facultad reguladora

El MICM recordó que, conforme a las normativas vigentes, tiene la potestad de implementar políticas destinadas a garantizar el suministro de combustibles a nivel nacional, así como la seguridad de las instalaciones.

También le corresponde regular y facilitar los procesos de importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles, tanto al por mayor como al detalle.

La medida forma parte de las acciones de supervisión y control que ejecutan las autoridades para asegurar que las estaciones de expendio de GLP operen bajo condiciones adecuadas de seguridad.

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