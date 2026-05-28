El Gobierno presentó este jueves un nuevo servicio 100 % digital para tramitar el permiso de salida de menores, una iniciativa que, según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, busca simplificar un proceso que por años obligó a las familias a recorrer oficinas, completar requisitos por separado y enfrentar demoras.

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y con presencia de funcionarios, representantes de instituciones públicas y privadas, así como del Colegio de Notarios, Paliza sostuvo que la medida no es solo “un nuevo trámite digital”, sino un cambio en la forma de diseñar servicios públicos: “que el Estado puede y debe ponerse del lado de la gente siempre”.

Como ejemplo, el ministro relató la experiencia de una madre que necesitó gestionar el permiso de salida de su hijo menor y tuvo que ir “de una institución a otra”, certificar firmas, hacer filas y esperar. “Más que un trámite, para ella fue todo un lío”, dijo, al señalar que esa realidad ha sido común para miles de dominicanos.

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Paliza explicó que el nuevo permiso de menor digital integra requisitos que antes se gestionaban por separado. Detalló que ya no será necesario cargar o escanear el acta de nacimiento, que la legalización del poder notarial será automática, y que la validación del consentimiento de los padres se realizará mediante poder notarial electrónico. “Hoy presentamos mucho más que un nuevo trámite digital. Presentamos una nueva forma de construir servicios públicos en República Dominicana”, afirmó.

El funcionario enmarcó el lanzamiento en los avances del programa Burocracia Cero, con el que, dijo, el Estado ha construido capacidades como interoperabilidad entre instituciones, validación biométrica, firma digital y autenticación segura. Aseguró que la transformación “no solo es tecnológica”, sino que requiere coordinación entre entidades y poner al ciudadano en el centro.

En el componente económico, Paliza indicó que el costo del permiso, en el esquema tradicional y considerando que muchas familias recurren a terceros —“abogados usualmente”—, se estima en RD$5,700, aunque puede llegar a RD$20,000 en zonas turísticas. Para el nuevo servicio en línea, informó que se logró un acuerdo con el Colegio de Notarios para una tasa fija de RD$3,000 por el servicio digital, lo que llevaría el monto total, con requisitos incluidos, a RD$6,300. Subrayó que la meta es un proceso “más moderno, más sencillo y ágil”, y también “más barato”.

El ministro anunció además el lanzamiento de un “beta público” abierto a la ciudadanía para seguir mejorando el servicio a partir del uso real. “Un buen servicio público no se diseña solo en oficinas, se construye escuchando”, señaló.

Finalmente, Paliza dijo que en las próximas semanas se presentará un sistema similar para aperturar empresas en menos de 24 horas, como parte de una transformación “más amplia” hacia un Estado “más ágil, más eficiente, pero sobre todo más humano”. También agradeció el apoyo de Bloomberg Philanthropies en el proceso, y afirmó que el objetivo de estas medidas es “devolverle tiempo a la gente, tranquilidad al usuario y dignidad”.

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