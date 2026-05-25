La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso presentación periódica y una garantía económica de RD$ 300,000 como medida de coerción contra el comunicador Jhossan Capell, a raíz de una querella por la presunta agresión contra José Luis Custodio, padre de una de las víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.

La información fue ofrecida por Yan Carlos Martínez, representante legal de Custodio, quien explicó que la medida se adoptó tras una solicitud del Ministerio Público y que el tribunal entendió que Capell habría incurrido en una violación del artículo 309 del Código Penal, según expuso en sus declaraciones.

Martínez sostuvo que, por “un tema de criterio”, tanto el equipo legal como la familia Custodio pidieron al tribunal una medida alterna que no consistiera en prisión preventiva. “Nosotros como abogados (…) solicitamos una medida alterna, no consistente en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque así lo hemos defendido en otros casos. Entonces, como abogados tenemos que tener criterio”, dijo.

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De acuerdo con el abogado, el caso se origina por un hecho ocurrido el 27 de abril, cuando Capell habría agredido al querellante en el Palacio de Justicia. En ese contexto, Martínez remarcó que el proceso busca enviar un mensaje de respeto hacia las víctimas y hacia el sistema judicial.

“Las víctimas en los procesos (…) hay que respetarlas. Segundo, las instalaciones judiciales deben de ser respetadas. Usted no puede venir a agredir personas y víctimas en un palacio de justicia”. Yan Carlos Martínez, representante legal de Custodio.

El representante legal agregó que el magistrado valoró que el propio imputado admitió los hechos y pidió perdón ante el tribunal y nuevamente ante la familia Custodio, aunque aun así consideró necesaria la imposición de una medida de coerción. Según Martínez, el juez entendió que se trata de un hecho que “atenta en contra del orden público” y contra el respeto debido dentro de una sede judicial.

Martínez indicó además que el caso seguirá su curso y que la acusación formal sería presentada próximamente. “El señor Capell está siendo puesto a disposición de la justicia y seguiremos adelante con el caso. Será presentada pronto la acusación y llevaremos el caso hacia adelante”, concluyó.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más