Qué significa ir a juicio de fondo y qué implica para el caso Jet Set

El envío a juicio de fondo de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat por el caso Jet Set marca un giro importante dentro de uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en la República Dominicana.

La decisión fue adoptada por el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien determinó que la acusación presentada por el Ministerio Público reúne méritos suficientes para ser conocida en un juicio oral, público y contradictorio.

El fallo mantiene la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, así como la misma medida de coerción contra los imputados, consistente en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. También deja el expediente en manos de un tribunal de juicio, que será el responsable de conocer el fondo del caso.

La tragedia del Jet Set Club, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, tras el colapso del techo de la discoteca durante una actividad artística. Desde entonces, el proceso ha generado un amplio debate nacional sobre responsabilidad penal, seguridad estructural, fiscalización estatal, derechos de las víctimas y garantías judiciales.

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Qué es un juicio de fondo

Un juicio de fondo es la etapa del proceso penal en la que un tribunal conoce directamente las pruebas, escucha a las partes y decide si una persona acusada es culpable o no de los hechos que se le imputan.

A diferencia de la audiencia preliminar, donde un juez evalúa si la acusación tiene méritos suficientes para avanzar, el juicio de fondo es el escenario donde se discute el caso en profundidad.

En esta fase, el tribunal escucha al Ministerio Público, a los querellantes, a la defensa, a los testigos y a los peritos. También examina documentos, informes técnicos, videos, fotografías, comunicaciones y cualquier otro elemento admitido como prueba.

Al final del proceso, el tribunal puede dictar una sentencia condenatoria o absolutoria.

Por eso, ir a juicio de fondo no significa que los acusados hayan sido condenados. Significa que el juez de la instrucción entendió que existen suficientes elementos para que el caso sea debatido ante un tribunal de juicio.

La diferencia entre audiencia preliminar y juicio de fondo

La audiencia preliminar funciona como una especie de filtro procesal.

En esa etapa, el juez no decide si el imputado es culpable o inocente. Su función principal es revisar si la acusación está correctamente formulada, si las pruebas fueron presentadas conforme a la ley y si existen fundamentos suficientes para justificar la apertura de un juicio.

El juez también puede admitir o rechazar pruebas, mantener o variar medidas de coerción, corregir aspectos formales de la acusación, dictar auto de no ha lugar o enviar el expediente a juicio de fondo.

En el caso Jet Set, el juez decidió abrir la siguiente etapa.

El juicio de fondo, en cambio, es el espacio donde se debate la responsabilidad penal. Ahí las pruebas se presentan ante el tribunal que dictará sentencia, las partes pueden contradecirlas y los jueces deberán valorar si la acusación fue probada más allá de duda razonable.

Qué implica el fallo en el caso Jet Set

La decisión del juez Reymundo Mejía implica que el proceso contra Antonio y Maribel Espaillat continuará ante un tribunal de juicio.

Esto significa que el expediente no fue cerrado en la audiencia preliminar y que la acusación del Ministerio Público será discutida en una fase más amplia.

El tribunal que conozca el juicio deberá evaluar si los imputados incurrieron o no en responsabilidad penal por el colapso del techo de la discoteca.

También deberá analizar si hubo negligencia, si existían advertencias previas sobre las condiciones del inmueble, si los acusados tenían conocimiento de riesgos estructurales y si sus acciones u omisiones pueden ser vinculadas jurídicamente con las muertes y lesiones provocadas por la tragedia.

En esta etapa, la defensa tendrá la oportunidad de debatir los peritajes, presentar sus propias pruebas, interrogar testigos y sostener que no existe responsabilidad penal atribuible a sus defendidos.

Por qué se mantiene la calificación de homicidio involuntario

Uno de los puntos más relevantes del fallo es que el juez mantuvo la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tal como había sido planteada por el Ministerio Público.

Esto significa que, para esta etapa, el caso seguirá siendo conocido bajo la tesis de que las muertes y lesiones ocurrieron como consecuencia de una presunta negligencia, imprudencia, inobservancia o falta de previsión, no como un hecho intencional.

La decisión también implica que el tribunal no acogió, al menos en esta fase, las pretensiones de sectores querellantes que buscaban una calificación penal más grave.

La calificación jurídica es importante porque define el marco legal del juicio, las penas eventualmente aplicables y el tipo de responsabilidad que deberá probar la acusación.

Sin embargo, durante el juicio de fondo, las partes podrán seguir discutiendo los hechos, los elementos probatorios y las consecuencias jurídicas del caso, dentro de los límites establecidos por el auto de apertura a juicio.

La medida de coerción sigue igual

Otro aspecto relevante es que el juez mantuvo la misma medida de coerción contra los hermanos Espaillat.

Esto quiere decir que los imputados continuarán el proceso en libertad, pero sometidos a condiciones judiciales como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Los hermanos Maribel y Antonio Espaillat son trasladados a la sala conocimiento del caso preliminar por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

La medida de coerción no es una pena. Es una disposición procesal que busca asegurar que los imputados permanezcan sujetos al proceso y comparezcan cuando sean requeridos por el tribunal.

El mantenimiento de esa medida indica que el juez consideró suficiente el régimen actual para garantizar la presencia de los acusados durante la siguiente etapa.

Qué pasará ahora

Tras el auto de apertura a juicio, el expediente debe ser remitido al tribunal competente para conocer el juicio de fondo.

Una vez apoderado, el tribunal deberá fijar fecha para el inicio del proceso y organizar la presentación de las pruebas admitidas.

En esa etapa se producirán los debates principales del caso. El Ministerio Público deberá demostrar su acusación, los querellantes podrán sostener sus pretensiones y la defensa podrá responder, contradecir pruebas y presentar sus propios argumentos.

El juicio puede extenderse durante varias audiencias, especialmente por la cantidad de víctimas, la complejidad técnica del expediente, la posible presentación de peritajes estructurales y la participación de múltiples partes.

El peso de las pruebas técnicas

En el caso Jet Set, el juicio de fondo tendrá un componente técnico relevante.

El tribunal deberá valorar pruebas relacionadas con la estructura del edificio, las condiciones del techo, el mantenimiento del establecimiento, los posibles reportes previos de filtraciones, las cargas instaladas sobre la edificación y cualquier comunicación o advertencia vinculada al estado del inmueble.

También podrían ser relevantes los testimonios de empleados, sobrevivientes, expertos, autoridades, peritos y personas vinculadas al funcionamiento del local.

En casos de esta naturaleza, la prueba técnica puede ser decisiva para establecer si existía un riesgo previsible y si quienes tenían responsabilidad sobre el establecimiento actuaron o no conforme a los deberes de cuidado exigibles.

Las implicaciones para las víctimas

Para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, el envío a juicio de fondo representa la posibilidad de que el caso sea conocido con mayor amplitud.

1 de 5 | Manifestantes pidieron cárcel para los responsables. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 2 de 5 | Pancartas y fotografías marcaron la movilización. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 3 de 5 | Sobrevivientes y familiares participaron en la marcha. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 4 de 5 | La marcha reunió a decenas de ciudadanos en Santo Domingo. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026 5 de 5 | La marcha inició en el Parque Independencia y culminó frente al Palacio de Justicia, donde se realizaron varias intervenciones públicas. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 17/05/2026

Durante el juicio, podrán debatirse las circunstancias que rodearon el colapso y las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse.

El proceso también puede abrir espacio para reclamaciones de reparación, indemnizaciones y determinación de daños, dependiendo de las pretensiones civiles presentadas por las partes.

La dimensión humana del caso es central. Detrás del expediente hay cientos de familias afectadas, personas fallecidas, sobrevivientes lesionados y una sociedad que espera respuestas judiciales sobre una tragedia de gran impacto nacional.

Las implicaciones para los acusados

Para Antonio y Maribel Espaillat, el envío a juicio de fondo significa que deberán enfrentar una etapa procesal más exigente, en la que la acusación será debatida ante un tribunal que sí tendrá la facultad de dictar sentencia.

Los imputados mantienen su presunción de inocencia. Esa garantía sigue vigente hasta que exista una sentencia definitiva que establezca lo contrario.

En el juicio, su defensa podrá insistir en que no hubo dolo, que no existió previsibilidad suficiente del colapso, que los problemas del local fueron tratados como asuntos de mantenimiento o que no hay relación penal directa entre sus acciones y el resultado fatal.

La carga de probar la responsabilidad penal corresponde al Ministerio Público y a las partes acusadoras. Si el tribunal entiende que las pruebas no son suficientes, puede dictar descargo.

Las implicaciones institucionales

El caso Jet Set también tiene implicaciones más allá de los imputados y las víctimas.

El juicio puede colocar bajo discusión el funcionamiento de los sistemas de supervisión de edificaciones, permisos de operación, inspecciones municipales, seguridad en espacios cerrados, controles estructurales y responsabilidad de los establecimientos abiertos al público.

Aunque el proceso penal se concentra en personas específicas, la tragedia ha generado preguntas sobre la capacidad del Estado y de los gobiernos locales para prevenir riesgos en lugares de alta concentración de personas.

La forma en que se conozca el juicio puede marcar precedentes sobre el manejo penal de tragedias colectivas vinculadas a presunta negligencia empresarial y fallas de supervisión.

Un proceso observado por el país

El caso Jet Set es observado con especial atención por la magnitud de la tragedia, la cantidad de víctimas y el perfil público de los imputados.

También porque plantea una discusión compleja entre justicia penal, reparación a las víctimas, responsabilidad empresarial y garantías procesales.

La apertura a juicio no resuelve esas preguntas, pero sí permite que sean discutidas en un escenario más amplio y definitivo.

El tribunal de fondo tendrá ahora la responsabilidad de escuchar las pruebas, valorar los argumentos y dictar una decisión que responda jurídicamente a uno de los casos más dolorosos ocurridos en la República Dominicana en los últimos años.

Una etapa decisiva, no una condena

El envío a juicio de fondo debe entenderse como una decisión procesal de gran importancia, pero no como una condena anticipada.

El juez de la instrucción determinó que el caso tiene méritos para ser debatido, no que los acusados sean culpables.

A partir de ahora, el proceso entra en una fase en la que el Ministerio Público deberá probar su acusación, la defensa ejercerá plenamente su derecho a contradecirla y el tribunal deberá decidir conforme a las pruebas presentadas en juicio.

En términos legales, el caso Jet Set apenas entra en su etapa más determinante.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más