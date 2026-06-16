Luisa Taveras Pichardo no llegó al rectorado de CEF.- Santo Domingo por casualidad. Detrás de su nombramiento hay una trayectoria de más de veinte años forjada en las aulas, los decanatos y las vicerrectorías de algunas de las instituciones de educación superior más importantes de República Dominicana. La decisión, anunciada este martes 16 de junio de 2026, marca un hito tanto para la institución como para el perfil del liderazgo universitario femenino en el país.

Una carrera construida desde adentro

Nacida el 24 de julio de 1984 en República Dominicana, Taveras Pichardo se licenció en Psicología con distinción Summa Cum Laude en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en 2005 —la misma institución donde años después dirigiría la División de Desarrollo Académico—. Desde entonces, no paró.

Su formación de posgrado la llevó a cruzar el Atlántico en múltiples ocasiones: especializaciones en la Universidad Da Coruña y la Universidad de Barcelona, una maestría en Gestión Universitaria en la Universidad de Alcalá de Henares y, finalmente, el doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad de Córdoba, España, obtenido en 2024 con calificación cum laude.

Luisa Taveras Pichardo y ejecutivos de CEF.

De orientadora a rectora

Su recorrido institucional es tan revelador como su formación académica. Comenzó como orientadora en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde fue escalando posiciones hasta convertirse en Decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades y, posteriormente, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes entre 2015 y 2019.

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Luego vino el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), donde ejerció como Vicerrectora Ejecutiva del Recinto Félix Evaristo Mejía —cargo obtenido mediante concurso público—, y más recientemente, la Dirección de la División de Desarrollo Académico en INTEC, posición que ocupó desde 2021.

Una voz en el debate educativo nacional

Taveras Pichardo no es solo una gestora: es también una investigadora y una voz activa en el debate sobre políticas educativas. Ha publicado en revistas científicas internacionales como IJERI y EDMETIC, y ha escrito columnas de opinión en medios como Acento.com.do, sobre temas tan urgentes como la escasez de docentes y los criterios de admisión a las carreras de educación.

En el plano internacional, ha participado en proyectos ERASMUS vinculados a microcredenciales y gestión ambiental en América Latina y el Caribe, y fue designada por decreto presidencial como miembro de la Junta Directiva del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) en 2024.

El proyecto que la convenció

Cuando se le pregunta por qué eligió CEF.- Santo Domingo, Taveras Pichardo es directa: "He tenido varias oportunidades en los últimos meses, pero cuando escuché el proyecto de CEF.- Santo Domingo no tuve dudas. Es un proyecto retador y de crecimiento, en el que la academia, la calidad y el alumno están en el centro".

CEF.- nació en Madrid en 1977 con el objetivo de preparar a futuros trabajadores de la administración pública española. Casi cinco décadas después, la institución apuesta por consolidar su presencia en el Caribe con una rectora dominicana al frente y una visión declarada: convertirse en el hub universitario líder de la región.

Joaquín Espallargas Iberni, CEO del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, no ocultó las ambiciones del proyecto: "Nuestro plan estratégico persigue el objetivo de convertir CEF.- Santo Domingo en el hub universitario líder del Caribe. Este nombramiento es una prueba más de la apuesta de CEF.- por República Dominicana".

Equipo del CEF Santo Domingo.

Un liderazgo que llega con equipo

El nombramiento de Taveras Pichardo no es el único movimiento estratégico de la institución. En paralelo, se incorporó la doctora Flor Berenice Fortuna Terrero como directora de Investigación, señal de que CEF.- Santo Domingo apuesta por fortalecer la generación de conocimiento como eje de su crecimiento.

Para una institución que busca ganar terreno en el ecosistema universitario dominicano, la combinación de una rectora con raíces profundas en el sistema educativo local y una visión internacional parece ser, precisamente, la apuesta.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más