República Dominicana inauguró este martes la LXVI Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER 2026), un encuentro que reúne a comandantes y representantes de las fuerzas aéreas del continente para abordar temas relacionados con la cooperación regional y la coordinación de operaciones conjuntas.

La apertura del evento estuvo encabezada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana y presidente de la conferencia, junto al general John D. Lamontagne, vicejefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

También participaron el coronel David Bewley, secretario general del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA); el general de brigada piloto Manuel García Lithgow, subcomandante general de la Fuerza Aérea dominicana y secretario de la conferencia; y el coronel Marcelo García, subsecretario del organismo regional.

Durante las sesiones, los participantes analizarán mecanismos de cooperación entre las fuerzas aéreas del hemisferio, así como estrategias para fortalecer la interoperabilidad y la coordinación ante situaciones de emergencia y otros desafíos comunes.

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La conferencia se celebra por primera vez en territorio dominicano y forma parte de las actividades del SICOFAA, entidad integrada por fuerzas aéreas de varios países de América. El organismo impulsa la colaboración multinacional en áreas como asistencia humanitaria, respuesta a desastres naturales, búsqueda y rescate, además de apoyo a poblaciones afectadas por emergencias.

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