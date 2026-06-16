República Dominicana inauguró este martes la LXVI Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER 2026), un encuentro que reúne a comandantes y representantes de las fuerzas aéreas del continente para abordar temas relacionados con la cooperación regional y la coordinación de operaciones conjuntas.

La apertura del evento estuvo encabezada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana y presidente de la conferencia, junto al general John D. Lamontagne, vicejefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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De izquierda a derecha: El general John D. Lamontagne, vicejefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana y el coronel David Bewley, secretario general del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA). Foto: Fuente externa/Acento.com.do.

También participaron el coronel David Bewley, secretario general del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA); el general de brigada piloto Manuel García Lithgow, subcomandante general de la Fuerza Aérea dominicana y secretario de la conferencia; y el coronel Marcelo García, subsecretario del organismo regional.

Durante las sesiones, los participantes analizarán mecanismos de cooperación entre las fuerzas aéreas del hemisferio, así como estrategias para fortalecer la interoperabilidad y la coordinación ante situaciones de emergencia y otros desafíos comunes.

La conferencia se celebra por primera vez en territorio dominicano y forma parte de las actividades del SICOFAA, entidad integrada por fuerzas aéreas de varios países de América. El organismo impulsa la colaboración multinacional en áreas como asistencia humanitaria, respuesta a desastres naturales, búsqueda y rescate, además de apoyo a poblaciones afectadas por emergencias.

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