La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebrará este miércoles sus elecciones de autoridades para el período 2026-2030, un proceso considerado entre los más complejos de la academia estatal debido a la cantidad de puestos que serán escogidos de manera simultánea.

En la jornada electoral estarán en juego 121 cargos, incluyendo la Rectoría, cuatro vicerrectorías, nueve decanatos, direcciones de escuelas, recintos, centros y subcentros universitarios. El proceso también pondrá a prueba la capacidad de convocatoria de los candidatos, ya que para que la votación sea válida debe participar al menos el 60 % de los integrantes del Claustro Elector.

A continuación, las principales claves para entender qué se elige, quiénes votan y qué ocurre si no se alcanza el quórum requerido por las normas de la universidad.

¿Cuándo son las elecciones?

Las elecciones de autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) están convocadas para el miércoles 17 de junio de 2026, fecha establecida por el artículo 130 del Estatuto Orgánico de la academia.

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¿Qué se vota?

Los miembros del Claustro Elector elegirán a las autoridades que dirigirán la universidad durante el período 2026-2030. Entre los cargos sometidos a votación figuran:

Rector.

Cuatro vicerrectores.

Decanos y vicedecanos de facultades.

Directores de escuelas.

Directores de recintos.

Directores de centros y subcentros universitarios.

¿Cuántos cargos están en juego?

Estas elecciones son consideradas las más complejas en la historia de la UASD debido a la cantidad de posiciones que serán escogidas.

En total se elegirán 121 cargos, distribuidos de la siguiente manera:

1 rector.

4 vicerrectores.

9 decanos.

52 directores de escuelas.

4 directores de recintos.

17 directores de centros y subcentros.

Además, se escogerán los cargos complementarios de vicedecanos y subdirectores correspondientes a esas estructuras académicas y administrativas. Para organizar el proceso, la Comisión Central Electoral ha debido preparar 83 padrones electorales diferentes.

¿Quiénes son los candidatos?

Para la Rectoría de la UASD compiten principalmente dos candidatos que han concentrado la mayor atención durante la campaña electoral:

1. Jorge Asjana David

Médico de profesión y académico de larga trayectoria en la universidad. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, vicerrector docente y director de Relaciones Internacionales. Su propuesta ha estado enfocada en la modernización tecnológica, la digitalización de procesos, la descentralización de servicios y el fortalecimiento de la investigación.

2. Radhamés Silverio

Actual vicerrector de Investigación y Posgrado de la UASD. Es profesor del área de informática y tecnologías de la información. Ha presentado una propuesta centrada en la innovación académica, la investigación científica y la continuidad de proyectos desarrollados durante la actual gestión universitaria.

¿Hubo otros aspirantes?

Al inicio de la campaña también participaron otros académicos, entre ellos Oscar Rosario y Wilson Mejía, quienes presentaron propuestas durante la apertura del proceso electoral. Sin embargo, conforme avanzó la campaña, la contienda quedó polarizada principalmente entre Asjana y Silverio.

¿Cómo funciona el quórum del 60 %?

Para que las elecciones sean válidas, el Claustro Elector debe alcanzar un quórum mínimo del 60 % de sus integrantes. Según las normas universitarias, el Claustro está integrado por:

La totalidad de los profesores adscritos a la carrera académica y los profesores meritísimos.

Una representación estudiantil equivalente al 5 % del total profesoral.

Ayudantes de profesores equivalentes al 2 %.

Personal administrativo equivalente al 1 %.

¿Qué pasa si no se alcanza el 60 %?

Si el día de las votaciones no participa al menos el 60 % de los integrantes del Claustro Elector, las elecciones no pueden quedar válidamente constituidas y la Comisión Central Electoral tendría que convocar un nuevo proceso conforme a las disposiciones del Estatuto Orgánico y del reglamento electoral de la universidad. El requisito del quórum es una condición indispensable para la validez del proceso y para la proclamación de las nuevas autoridades.

La elección de 2026 renovará toda la estructura de dirección de la UASD para el período 2026-2030 y es considerada la más compleja celebrada por la academia debido a los 121 cargos en disputa, distribuidos en la sede central, recintos, centros y subcentros universitarios de todo el país.

La atención estará centrada no solo en quién ocupará la Rectoría, sino también en si el proceso logra reunir el quórum requerido para validar unas elecciones que renovarán la estructura de dirección de la principal universidad pública del país para los próximos cuatro años.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más