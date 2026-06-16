La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) elegirá este miércoles a las autoridades que dirigirán la institución durante el período 2026-2030, en unos comicios que definirán el rumbo de la principal universidad pública del país.

La disputa por la Rectoría se concentra entre el doctor Jorge Asjana David y el doctor Radhamés Silverio González, dos profesores con décadas de trayectoria dentro de la academia y visiones distintas sobre cómo afrontar los retos de una institución con presencia nacional y más de 200 mil estudiantes.

Aunque ambos coinciden en la necesidad de fortalecer la calidad académica, la investigación y la transformación tecnológica, sus programas de gestión priorizan enfoques diferentes para el desarrollo de la universidad.

Jorge Asjana: "Hacer de la Primada la Primera"

Jorge Asjana David es médico cirujano, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y uno de los académicos con mayor trayectoria administrativa dentro de la UASD.

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Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, vicerrector Docente y director de Relaciones Internacionales, además de desempeñarse durante décadas como docente e investigador.

Su candidatura está respaldada por la Gran Alianza Nacional, coalición integrada por movimientos profesorales, estudiantiles y administrativos.

Durante el cierre de su campaña resumió su propuesta bajo el lema "Hacer de la Primada la Primera", con un plan de gestión sustentado en siete ejes estratégicos: bienestar universitario, fortalecimiento institucional, calidad académica, investigación e innovación, descentralización, internacionalización y compromiso social.

Asjana plantea reducir las diferencias entre la sede central y los centros regionales, ampliar los convenios internacionales, acelerar la digitalización de los procesos administrativos y académicos y fortalecer la investigación científica.

En su discurso de cierre afirmó que la universidad necesita una gestión "moderna, transparente y participativa", orientada a recuperar el prestigio institucional y responder a los nuevos desafíos de la educación superior.

Radhamés Silverio: investigación y una universidad vinculada al sistema de salud

Radhamés Silverio González es licenciado en Educación y actualmente ocupa la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UASD.

Su carrera ha estado vinculada a la investigación, el desarrollo tecnológico y la gestión académica, áreas desde las cuales ha impulsado programas de formación de posgrado y proyectos científicos.

Al formalizar su candidatura planteó una gestión basada en la continuidad de los avances institucionales, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la investigación y la modernización administrativa.

Uno de los proyectos que distingue su programa es convertir la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar en un hospital escuela administrado en coordinación con la UASD.

La iniciativa busca integrar la formación médica, la investigación clínica y la prestación de servicios especializados, convirtiendo ese complejo hospitalario en un centro nacional de docencia e innovación para estudiantes y profesionales del área de la salud.

Silverio también propone fortalecer los programas de posgrado, ampliar la cooperación internacional, impulsar la transformación digital y mejorar las condiciones para docentes, investigadores y estudiantes.

Dos proyectos con prioridades distintas

Aunque ambos candidatos hablan de modernización, sus énfasis son diferentes.

Asjana centra su propuesta en la transformación institucional mediante la descentralización de la gestión universitaria, la internacionalización, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la calidad académica.

Silverio, en cambio, coloca el foco en la investigación científica, el desarrollo del posgrado y una mayor integración entre la universidad y el sistema nacional de salud, con la Ciudad Sanitaria como uno de los proyectos emblemáticos de su eventual gestión.

Los dos coinciden en la necesidad de fortalecer la transparencia administrativa, ampliar la oferta académica y mejorar la infraestructura de los recintos universitarios.

La elección definirá quién dirigirá la universidad pública más grande del país durante los próximos cuatro años.

Más de 3,000 profesores, junto a representantes estudiantiles y del personal administrativo, están convocados a las urnas este miércoles 17 de junio para elegir al nuevo rector y a las demás autoridades universitarias. El proceso definirá el rumbo de la UASD en los próximos cuatro años, en un contexto marcado por los debates sobre modernización, calidad académica, investigación y gobernanza institucional

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