Susana Martínez Nadal fue ratificada como presidenta de EDUCA para el período 2026–2028 con un discurso que sonó más a advertencia que a celebración: la República Dominicana lleva décadas invirtiendo en educación y todavía no garantiza que sus niños aprendan a leer a tiempo.

La reelección, formalizada en la Asamblea General Eleccionaria de la institución, coincide con el inicio de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, lanzada por el Gobierno el 11 de junio mediante el Decreto 309-26, que busca reformar la Ley 66-97. El mensaje de EDUCA llega, entonces, en el momento más oportuno —y más incómodo— para el Estado.

"La política económica más estratégica de una nación"

Martínez Nadal no habló de educación como política social. La encuadró directamente como una variable de competitividad económica: "Desde el sector empresarial, comprendemos que la educación no es únicamente una política social. Es la política económica más estratégica de una nación", afirmó ante una sala que incluía al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

La presidenta de EDUCA reconoció avances concretos: expansión de la cobertura, fortalecimiento de la educación inicial, inversión sostenida y mejoras en la formación docente. Pero fue enfática en que esos logros no alcanzan. "Reconocer esos avances no significa conformarse", dijo, y apuntó directamente a los resultados de aprendizaje como el indicador que el país no puede seguir ignorando.

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La institución, fundada en 1989, lleva más de tres décadas participando en los debates educativos del país. Esta vez, sin embargo, el contexto es distinto: el Gobierno acaba de abrir formalmente un proceso de consulta para reemplazar la ley educativa vigente, coordinado por el Ministerio de Educación (MINERD), el MESCYT, el MAP y el INFOTEP. EDUCA quiere ser parte de esa conversación —pero en sus propios términos.

Las siete prioridades que EDUCA mantiene

1. Educación inicial y aprendizajes fundamentales

Para Martínez Nadal, este es el punto de quiebre: "Cuando un niño no aprende a leer a tiempo, lo demás se vuelve más difícil. Y cuando lo logra, se abren las puertas de todas las demás oportunidades de aprendizaje". La inversión en primera infancia, sostuvo, genera los mayores retornos tanto para las personas como para la sociedad.

2. Competencias para el mundo del trabajo

EDUCA plantea fortalecer la educación técnica, las habilidades digitales, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación. La inteligencia artificial y la automatización, advirtió la presidenta, están redefiniendo las competencias que demandan las empresas —y el sistema educativo dominicano no está formando para ese mundo.

3. Despolitización del sistema

Uno de los puntos más directos: EDUCA aboga por mecanismos de selección basados en el mérito para cargos dentro del sistema educativo. La politización de los nombramientos docentes y administrativos es un problema estructural que ninguna reforma ha resuelto del todo.

4. Tiempo efectivo de aprendizaje

Cumplir el calendario y el horario escolar de forma rigurosa. Parece básico. No lo es: la pérdida de días de clase por huelgas, actos políticos y otras interrupciones sigue siendo una sangría silenciosa en la calidad educativa dominicana.

5. Mérito docente

EDUCA llamó a aprovechar los resultados de la reciente Evaluación de Desempeño Docente para colocar el mérito en el centro del sistema. El mensaje implícito es claro: los datos ya existen; lo que falta es voluntad para usarlos.

6. Calidad del gasto educativo

No se trata solo de cuánto se gasta, sino de en qué. EDUCA exige que los recursos se orienten hacia las áreas de mayor impacto en los aprendizajes, en lugar de dispersarse en burocracia o infraestructura desconectada de resultados pedagógicos.

7. Transformación digital con equidad

La institución valoró la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Educación Digital, pero advirtió que incorporar tecnología no es suficiente. La transformación digital implica fortalecer capacidades docentes y garantizar acceso equitativo —de lo contrario, amplía la brecha en lugar de cerrarla.

Una reforma que no puede ser más de lo mismo

El tono más político del discurso llegó al final. Martínez Nadal fue explícita al referirse al proceso de reforma que el Gobierno acaba de abrir: "Entendemos que cualquier nueva transformación institucional debe ir acompañada de esfuerzos decididos para atender desafíos estructurales ampliamente conocidos, cuya solución requiere continuidad, mejor gestión, uso eficiente de los recursos y capacidad de ejecución".

La frase es una advertencia velada. La República Dominicana ha tenido reformas educativas antes. Ninguna ha logrado mover de forma sostenida los indicadores de aprendizaje. EDUCA, en ese sentido, no se opone al cambio —pero exige que sea estructural y medible.

"Esta no es una posición contraria al cambio. Es una invitación a que el cambio sea estructural y tangible en favor de la educación dominicana", puntualizó Martínez Nadal.

EDUCA formaliza su Consejo de Pasados Presidentes

En paralelo a la reelección de su presidenta, la institución formalizó la creación del Consejo Estratégico de Pasados Presidentes, un espacio orientado a capitalizar la experiencia acumulada en más de tres décadas de trabajo institucional. La medida busca dar continuidad estratégica a una organización que, por su propia naturaleza, rota su liderazgo cada dos años.

La nueva directiva 2026–2028

Nombre Cargo Susana Martínez Nadal Presidenta William Phelan Vicepresidente Alejandro Peña Prieto Secretario Leonor Elmúdesi Vicesecretaria José Gior Ariza Tesorero Yandra Portela Vicetesorera Francesca Rainieri Vocal Rosa Bonetti de Santana Vocal Marco Cabral Vocal Mariel Bera Vocal Mildred Minaya Vocal Nabila Rizek Vocal Omar Acosta Vocal Gisselle M. Valera Florencio Vocal Luis Emilio Velutini Vocal Santiago Camarena Vocal Gustavo Eladio Tavares (Nieto) Vocal María Waleska Álvarez Pasada presidenta

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