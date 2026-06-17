Con la aprobación del nuevo Código Penal, sin incluir las tres causales, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) reiteró su demanda de que el Estado dominicano garantice el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo en situaciones de riesgo para su vida, de inviabilidad fetal o cuando este sea producto de una violación o de incesto.

La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) exigió la inclusión de las tres causales en el Código Penal dominicano, al considerar que su aprobación es necesaria para garantizar la salud, la vida y la dignidad de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Katherina Cabrera, representante de la organización, sostuvo que la Constitución dominicana protege la vida, la salud y la dignidad de todas las personas, por lo que entiende que la despenalización del aborto en circunstancias excepcionales es compatible con el marco constitucional.

“La Constitución protege la vida, la salud y la dignidad de todos los seres humanos y las mujeres también somos seres humanos. Por tanto, las causales están acorde a la Constitución”, expresó. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cabrera advirtió que la penalización absoluta del aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres del campo y a las de menores recursos económicos, situación que calificó como una forma de injusticia social y discriminación.

Asimismo, afirmó que el acceso al aborto bajo las tres causales constituye un derecho humano que continúa siendo negado a las mujeres y niñas dominicanas. “Merecemos que las mujeres dominicanas tengan dignidad y las tres causales significan tener dignidad sin poner en peligro la vida ante situaciones muy específicas”, señaló.

La dirigente también sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de reconocer y garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Agregó que, según criterios científicos, obligar a una mujer a continuar un embarazo inviable pone en riesgo su vida y vulnera sus derechos fundamentales.

Las declaraciones se producen luego de que el Congreso Nacional aprobara un nuevo Código Penal de 413 artículos que mantiene la prohibición absoluta del aborto y establece penas de dos a tres años de prisión para quienes interrumpan un embarazo.

Actualmente, República Dominicana prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Diversos movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil han reclamado durante años que se permita la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el feto sea inviable fuera del útero o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto.

La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) expresó su respaldo a la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) sometida ante el Tribunal Constitucional para que se reconozca la constitucionalidad de las tres causales.

“Desde el 97 estamos pidiéndole y exigiéndole al Estado que apruebe las tres causales, no es de hoy. Creemos que hoy el Tribunal Constitucional se llevará la gloria al aprobar las tres causales”, afirmó una representante de la organización. MIRA TAMBIÉN En la UASD, el voto manda: crónica de una mañana electoral que huele a historia Instituto Duartiano pide cautela al Gobierno ante eventual diálogo migratorio con la ONU

Indicó que las mujeres deben tener el derecho de decidir cuándo interrumpir un embarazo inviable y sostuvo que las tres causales son compatibles con la Constitución dominicana.

Explicó que la audiencia celebrada este martes corresponde a la presentación de la Acción Directa de Inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional determine si admitirá o no el recurso relacionado con las tres causales.

La acción fue interpuesta por la Alianza Cristiana Católica por el Derecho a Decidir en República Dominicana, organización que busca que el alto tribunal reconozca la constitucionalidad de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el feto sea inviable fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más