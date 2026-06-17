El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) realizó este miércoles una simulación nacional para evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la gestión de riesgos ante el posible impacto de tormentas tropicales y huracanes durante la temporada ciclónica de 2026.

El ejercicio fue encabezado por el presidente Luis Abinader y contó con la participación del director del COE, Juan Manuel Méndez García; la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), así como representantes de los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Durante la jornada se recreó un escenario hipotético en el que un fenómeno atmosférico de gran intensidad afectaba distintas regiones del país. La simulación permitió evaluar los mecanismos de coordinación entre instituciones, los sistemas de comunicación, la activación de alertas tempranas y la movilización de recursos destinados a la atención de emergencias.

Asimismo, fueron sometidos a prueba los procedimientos de evacuación preventiva, los planes de asistencia humanitaria y la capacidad operativa de los organismos de socorro para responder a situaciones de emergencia y recuperación.

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Según explicó Méndez García, este tipo de ejercicios busca identificar fortalezas y posibles áreas de mejora en los protocolos establecidos para enfrentar eventos hidrometeorológicos.

La actividad se realizó cuando han transcurrido poco más de dos semanas del inicio de la temporada ciclónica en el Atlántico, que se extiende cada año del 1 de junio al 30 de noviembre.

Las autoridades señalaron que la simulación forma parte de las acciones de preparación ante los pronósticos que anticipan una temporada activa, por lo que insistieron en la necesidad de que las instituciones mantengan actualizados sus planes de contingencia y que la población conozca las medidas básicas de prevención y respuesta ante emergencias.

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