Diversos sondeos digitales publicados por el portal Acento previas a las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) han mostrado resultados variados sobre quién podría resultar electo como próximo rector de la academia.

Las consultas difundidas en plataformas digitales y redes sociales reflejaron tendencias distintas. Algunos sondeos otorgaron una amplia ventaja a Jorge Asjana David, con porcentajes que alcanzaron hasta un 89.66 % de respaldo entre los participantes, mientras que otros mostraron un apoyo mayoritario a Radhamés Silverio, quien llegó a registrar un 57 % frente a un 43 % de su contendor.

Las diferencias observadas entre los resultados ponen de manifiesto que estos ejercicios de participación en línea recogen la opinión de los usuarios que deciden interactuar con las publicaciones, sin constituir estudios científicos ni representar necesariamente la intención de voto del electorado universitario.

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La comunidad uasdiana acudió este martes a las urnas para elegir al rector, cuatro vicerrectores, decanos, vicedecanos y demás autoridades académicas que dirigirán la institución durante el próximo período de gestión.

Otras autoridades

Además del rector hoy se escogerán a las principales autoridades responsables de la gestión académica y administrativa de la universidad.

Los cargos en disputa son:

1 rector

4 vicerrectores

9 decanos

9 vicedecanos

52 directores de escuelas

4 directores de recintos, con sus respectivos subdirectores

17 directores de centros y subcentros universitarios, también con sus subdirectores

En conjunto, estos puestos suman 121 cargos electivos, que tendrán la responsabilidad de dirigir la universidad durante los próximos cuatro años.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más