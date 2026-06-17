La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) vive este miércoles una jornada electoral que sus propios protagonistas califican de histórica. Los dos candidatos a la Rectoría, el doctor Jorge Asjana David y el maestro Radhamés Silverio, coincidieron en destacar la normalidad del proceso y en presentar ante la comunidad universitaria sus proyectos para transformar la institución que, en doce años, cumplirá cinco siglos de existencia.

"Todo está fluyendo espectacularmente"

El proyecto de Asjana descansa en cinco ejes de transformación institucional. (Foto: José Hadonis Cuesta)

Tras recibir el informe de la Comisión Central Electoral, Asjana David confirmó que las votaciones transcurren con orden en todos los recintos, centros y facultades del país. "Todos los centros y todas las mesas están funcionando en todo el país", afirmó, en referencia al padrón de más de 3,100 electores convocados —docentes, investigadores, empleados administrativos y estudiantes— que ejercen su derecho al voto este miércoles.

El candidato, quien cerró su campaña el domingo pasado con un acto multitudinario en el Aula Magna, calificó la jornada como una "fiesta de la democracia" y subrayó que el proceso garantiza el derecho de elegir y ser elegidos a todos los miembros de la comunidad universitaria.

Cinco pilares para transformar la UASD

El proyecto de Asjana descansa en cinco ejes de transformación institucional:

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Silverio: "El estudiante es la razón de ser de la universidad"

Silverio sustenta su candidatura en un plan estratégico de siete ejes, del que destacó especialmente el segundo: el bienestar estudiantil y la formación académica integral, al acudir a votar.

El maestro Radhamés Silverio, actual vicerrector de Investigación y Postgrado, definió la jornada como "un día de fiesta" para la UASD y para la República Dominicana, y reivindicó el papel histórico de la Primada de América como el principal motor de movilidad social del país.

Durante su encuentro con la prensa, Silverio presentó la boleta completa que lo acompañaría en las vicerrectorías:

Cargo Candidato Vicerrectoría Administrativa Alexis Martínez Olivo Vicerrectoría de Investigación y Postgrado José Ferreira Capellán Vicerrectoría Docente Leslie Mejía Roque Vicerrectoría de Extensión Bautista Radhamés López García

Un plan de siete ejes con el estudiante al centro

Silverio sustenta su candidatura en un plan estratégico de siete ejes, del que destacó especialmente el segundo: el bienestar estudiantil y la formación académica integral. "El estudiante es la razón de ser de la universidad", afirmó, y aseguró contar con el respaldo de importantes sectores estudiantiles.

El candidato exhortó a profesores, investigadores, empleados y estudiantes a participar en las votaciones "con el corazón", reflexionando sobre el presente y el futuro de la institución.

Una elección que define una era

Las elecciones de este miércoles se celebran en un momento de particular relevancia para la UASD. La institución, fundada en 1538 y considerada la universidad más antigua del hemisferio occidental, enfrenta el desafío de modernizarse en un entorno marcado por la transformación digital, la competencia de universidades privadas y las demandas de un mercado laboral en rápida evolución.

Ambos candidatos llegan a la jornada con perfiles académicos sólidos. Asjana ha recorrido todos los escalones de la estructura universitaria —desde monitor hasta vicerrector docente—, mientras que Silverio proviene del área de la informática y las tecnologías de la información, y cuenta con el respaldo del actual rector, Editrudis Beltrán Crisóstomo.

Los resultados de la votación se esperan en las próximas horas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más