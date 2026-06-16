Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales (CIECOS) coloca a Jorge Asjana como favorito para ganar las elecciones de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al obtener un 68.6 % de respaldo entre los docentes consultados.
De acuerdo con el informe ejecutivo científico elaborado a partir de la Encuesta de Opinión Académica UASD (ENCUASD 2026), Radhamés Silverio alcanza un 23.4 % de la intención de voto, mientras que el 8.1% de los encuestados se declaró indeciso.
El estudio señala que la ventaja de Asjana se mantiene de forma consistente en gran parte de la estructura universitaria, incluyendo facultades, centros regionales y categorías académicas, lo que configura un escenario electoral ampliamente favorable para su candidatura.
Facultades
Entre las facultades donde registra mayores niveles de apoyo figuran Ingeniería y Arquitectura (89 %), Ciencias de la Salud (85.1 %), Ciencias Jurídicas y Políticas (81.5 %) y Ciencias Económicas y Sociales (72 %).
En contraste, la Facultad de Ciencias aparece como el principal espacio de fortaleza para Silverio, con un 47.7 % de respaldo frente al 44.3 % de Asjana.
En el análisis territorial, Asjana también lidera en la mayoría de los centros regionales evaluados. La competencia más cerrada se observa en Santiago, donde obtiene un 46.5 % frente al 44.2 % de Silverio. En Santo Domingo, la diferencia es más amplia, con 76.2 % para Asjana y 17.9 % para su contendor.
Datos de la encuesta
La investigación destaca además que Asjana encabeza las preferencias en todos los grupos de edad, especialmente entre los docentes menores de 45 años, y mantiene ventaja en todas las categorías académicas analizadas.
Según el informe, la baja proporción de indecisos evidencia un electorado altamente definido y reduce significativamente las posibilidades de cambios sustanciales en la tendencia observada de cara a los comicios universitarios de 2026.
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