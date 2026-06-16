República Dominicana volverá a ser sede regional del World Governments Summit en 2026

La República Dominicana acogerá por segundo año consecutivo el Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, un encuentro que reunirá a jefes de Estado, ministros, representantes de organismos internacionales y líderes empresariales los días 20 y 21 de noviembre de 2026 en Cap Cana.

El anuncio fue realizado este martes por el presidente Luis Abinader durante una reunión en el Palacio Nacional con representantes de la organización del foro internacional.

Según las autoridades, el evento se celebrará en el complejo The St. Regis Cap Cana Resort y contará con la participación de delegaciones gubernamentales de distintos países de América Latina y el Caribe. La agenda incluirá debates sobre gobernanza, economía, comercio, tecnología, turismo, desarrollo sostenible y alianzas entre los sectores público y privado.

Será la segunda ocasión consecutiva en que el país alberga esta cita regional y la primera vez que una sede fuera de los Emiratos Árabes Unidos repite como anfitriona del encuentro. La primera edición regional se realizó en Punta Cana en 2025.

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Durante la actividad también participaron representantes de la organización del World Governments Summit, entre ellos Mohamed Al Sharhan, director general del organismo, y Mohamed Bin Talia, viceministro de Asuntos del Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos.

Los organizadores prevén la asistencia de alrededor de 400 participantes, entre ellos mandatarios, funcionarios gubernamentales, especialistas y representantes del sector privado.

El World Governments Summit, creado en Dubái en 2013, es una plataforma internacional dedicada al análisis de políticas públicas y tendencias relacionadas con la gestión gubernamental, la innovación, la transformación digital y los desafíos globales.

La coordinación local del encuentro estará a cargo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), en colaboración con el equipo internacional del WGS y entidades gubernamentales dominicanas.

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