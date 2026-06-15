Este glosario ha sido elaborado con base en el Código Penal de la República Dominicana y el Código Procesal Penal (Ley 76-02) y sus modificaciones. Las definiciones corresponden al marco legal vigente en la República Dominicana. La elección de las palabras devienen del histórico fallo que deberá emitir hoy la justicia dominicana ante el Caso Jet Set.

Fallo

En términos simples, un fallo es la decisión oficial que emite un juez o tribunal al concluir una etapa del proceso. No es necesariamente una condena: puede ordenar que el caso avance, que se archive o que se modifiquen las condiciones del proceso.

En el caso Jet Set, el fallo que emitirá hoy el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cierra la etapa preliminar. Es, en otras palabras, el veredicto sobre si hay suficientes elementos para llevar a Antonio y Maribel Espaillat a un juicio de fondo.

Lo que dice la ley: El Artículo 303 del Código Procesal Penal (Ley 76-02) establece que al concluir la audiencia preliminar, el juez debe dictar su resolución de forma oral e inmediata, o dentro de un plazo razonable. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Medida de coerción

Una medida de coerción no es una condena. Es una restricción que impone el juez sobre una persona imputada para garantizar que no huya, no destruya pruebas y esté disponible para el proceso.

En el caso Jet Set, el juez impuso a los Espaillat:

Garantía económica de RD$50 millones

Presentación periódica ante las autoridades

ante las autoridades Impedimento de salida del país

Estas medidas fueron confirmadas por la Corte de Apelación, que rechazó los recursos interpuestos por la defensa.

Lo que dice la ley: El Artículo 226 del Código Procesal Penal establece que las medidas de coerción son excepcionales, proporcionales al peligro que representa el imputado, y deben revisarse periódicamente. Tener medida de coerción no equivale a ser culpable.

Sobreseídos

Ser sobreseído significa que el juez decide que no hay elementos suficientes para llevar a una persona a juicio. Es, en la práctica, una salida del proceso penal —al menos en esa instancia.

Existen dos tipos:

Sobreseimiento definitivo: El caso se cierra por completo. El imputado no puede ser perseguido nuevamente por los mismos hechos. Equivale a una absolución anticipada.

El caso se cierra por completo. El imputado no puede ser perseguido nuevamente por los mismos hechos. Equivale a una absolución anticipada. Sobreseimiento provisional: El caso se suspende temporalmente. Si aparecen nuevas pruebas, puede reabrirse.

En el contexto del caso Jet Set, si el juez Mejía determina que no hay méritos suficientes, podría sobreseer a uno o ambos imputados. Si eso ocurre, las víctimas y querellantes tendrían la vía de la apelación para impugnarlo.

Lo que dice la ley: Los Artículos 303 y 304 del Código Procesal Penal regulan las decisiones posibles al cierre de la audiencia preliminar, incluyendo el sobreseimiento total o parcial.

Juicio de fondo

El juicio de fondo es la etapa donde realmente se juzga si una persona es culpable o inocente. Es el juicio oral y público, ante un tribunal colegiado de tres jueces, donde se presentan y debaten todas las pruebas.

Si el juez Mejía decide hoy que sí hay elementos suficientes, dictará un auto de apertura a juicio y el caso pasará al Tribunal Colegiado. Ahí, el Ministerio Público y los querellantes tendrán que probar su acusación más allá de toda duda razonable.

Lo que dice la ley: El Artículo 305 del Código Procesal Penal establece que si el juez de la instrucción estima que los hechos tienen suficiente fundamento para prever la posibilidad de una condena, dictará el auto de apertura a juicio.

Importante: Que el caso vaya a juicio de fondo no significa que los imputados sean culpables . Solo significa que hay elementos suficientes para que un tribunal los juzgue formalmente.

Homicidio involuntario

El homicidio involuntario ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin intención de hacerlo, pero como resultado de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos.

En el caso Jet Set, el Ministerio Público sostiene que Antonio y Maribel Espaillat causaron la muerte de 236 personas por negligencia y falta de cuidado en el mantenimiento estructural del establecimiento, sin que existiera la intención de matar.

Lo que dice la ley: El Artículo 319 del Código Penal dominicano sanciona el homicidio involuntario con penas que van desde seis meses hasta dos años de prisión y multa, pudiendo agravarse según las circunstancias. Dado el número de víctimas, las penas podrían acumularse.

Homicidio voluntario

El homicidio voluntario implica que el autor actuó con intención de causar la muerte o con pleno conocimiento de que su acción podría provocarla y, aun así, decidió actuar.

Algunos querellantes y familiares de víctimas piden que el juez recalifique los hechos de involuntario a voluntario, argumentando que los propietarios conocían el estado deteriorado de la estructura y aun así mantuvieron el local en funcionamiento, lo que equivaldría a aceptar el riesgo de muerte.

Esta distinción es transcendental: no es solo semántica. Cambia radicalmente las penas posibles y el peso moral y jurídico de la condena.

Lo que dice la ley: El Artículo 295 del Código Penal dominicano define el homicidio voluntario como "el que se comete intencionalmente". El Artículo 296 establece que se llama asesinato cuando concurren premeditación o acecho, con penas que pueden llegar a 30 años de reclusión mayor. MIRA TAMBIÉN Jean Alain Rodríguez llega al Palacio de Justicia para la audiencia de este lunes Caso Jet Set: Palacio de Justicia hipermilitarizado

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más