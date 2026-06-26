Aunque República Dominicana es percibida como un país de baja actividad sísmica, su historia revela episodios de terremotos devastadores. La reciente preocupación regional por movimientos telúricos reaviva el debate sobre la preparación y los riesgos que enfrenta la isla, ubicada en una de las zonas sísmicas más activas del Caribe.

Un territorio marcado por la actividad tectónica

República Dominicana se asienta sobre la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica, lo que la convierte en un área de riesgo sísmico considerable. Si bien los grandes terremotos no son frecuentes, los registros históricos y recientes demuestran que los eventos de gran magnitud han dejado huellas profundas en la sociedad y la infraestructura nacional.

Los terremotos más significativos

A lo largo de su historia, el país ha experimentado varios terremotos de gran impacto. Entre los más relevantes se destacan:

1562: Un fuerte sismo destruyó las ciudades de Santiago de los Caballeros y La Vega, obligando a su reconstrucción en nuevas ubicaciones.

Un fuerte sismo destruyó las ciudades de Santiago de los Caballeros y La Vega, obligando a su reconstrucción en nuevas ubicaciones. 1842: Un terremoto afectó gran parte de la isla, provocando un maremoto en la costa norte y daños severos en Santiago y otras localidades.

Un terremoto afectó gran parte de la isla, provocando un maremoto en la costa norte y daños severos en Santiago y otras localidades. 1887: Un fuerte terremoto sacudió la región norte del país, especialmente las provincias de Puerto Plata y Santiago. Provocó graves daños en edificaciones y es considerado uno de los sismos históricos más importantes registrados en República Dominicana antes de la era instrumental.

Un fuerte terremoto sacudió la región norte del país, especialmente las provincias de Puerto Plata y Santiago. Provocó graves daños en edificaciones y es considerado uno de los sismos históricos más importantes registrados en República Dominicana antes de la era instrumental. 1946: El 4 de agosto ocurrió el terremoto más potente registrado en la historia del país, con una magnitud estimada entre 8.0 y 8.1. Su epicentro estuvo frente a la costa de Samaná y generó un tsunami que devastó comunidades costeras. El sismo dejó alrededor de un centenar de fallecidos y miles de damnificados.

El 4 de agosto ocurrió el terremoto más potente registrado en la historia del país, con una magnitud estimada entre 8.0 y 8.1. Su epicentro estuvo frente a la costa de Samaná y generó un tsunami que devastó comunidades costeras. El sismo dejó alrededor de un centenar de fallecidos y miles de damnificados. 1962: Un terremoto de magnitud 6.5 afectó principalmente el norte del territorio dominicano. Aunque fue considerablemente menor que el de 1946, causó daños materiales y recordó la alta actividad sísmica de la isla.

Un terremoto de magnitud 6.5 afectó principalmente el norte del territorio dominicano. Aunque fue considerablemente menor que el de 1946, causó daños materiales y recordó la alta actividad sísmica de la isla. 2003: La madrugada del 22 de septiembre, un sismo de magnitud 6.4 con epicentro cerca de Luperón, en Puerto Plata, causó la muerte de tres personas, decenas de heridos y daños en viviendas, escuelas y otras edificaciones de Puerto Plata y Santiago. Al día siguiente se produjo una fuerte réplica de igual magnitud.

La madrugada del 22 de septiembre, un sismo de magnitud 6.4 con epicentro cerca de Luperón, en Puerto Plata, causó la muerte de tres personas, decenas de heridos y daños en viviendas, escuelas y otras edificaciones de Puerto Plata y Santiago. Al día siguiente se produjo una fuerte réplica de igual magnitud. 2010: El 12 de enero, un terremoto de magnitud 7.0 devastó Haití. Aunque el epicentro estuvo cerca de Puerto Príncipe, el movimiento se sintió con fuerza en República Dominicana, donde se activaron protocolos de emergencia y se desplegó una amplia asistencia humanitaria hacia el vecino país. El desastre dejó más de 200,000 fallecidos en Haití.

Son los años en que se registraron los eventos sísmicos más relevantes en la era moderna, según recuentos periodísticos y científicos.

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El terremoto más potente

El terremoto del 4 de agosto de 1946 es considerado el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la isla. Con una magnitud estimada entre 8.0 y 8.1 en la escala de Richter, el sismo sacudió la costa noreste, especialmente la actual provincia María Trinidad Sánchez.

El evento generó un tsunami con olas de más de 2,7 metros (nueve pies), que penetraron hasta dos kilómetros tierra adentro y arrasaron comunidades como Matancitas. Se calcula que las víctimas mortales superaron el millar, aunque no existe una cifra definitiva. Además, la réplica de magnitud 7.6 días después agravó los daños, destruyendo viviendas, puentes y dejando incomunicadas varias localidades.

En tiempos más recientes, el 22 de septiembre de 2003, un terremoto volvió a poner en alerta a la población, recordando la vulnerabilidad del territorio ante estos fenómenos.

Impacto social y estructural

Los terremotos históricos no solo han provocado pérdidas humanas, sino también daños materiales de gran escala. Por ejemplo, el evento de 1946 destruyó más de 200 viviendas, afectó infraestructuras clave como el Palacio Municipal de Moca y dejó a comunidades enteras incomunicadas. El ganado y los recursos agrícolas también sufrieron pérdidas considerables, profundizando el impacto económico y social.

¿Está República Dominicana preparada para un terremoto?

El reciente terremoto registrado en Venezuela reavivó el debate sobre la capacidad de respuesta de los países ante eventos sísmicos de gran magnitud. En el caso de República Dominicana, el director del Centro Nacional de Sismología, Ramón Delanoy, aseguró que, aunque el país ha registrado avances en materia de prevención y respuesta, no está preparado para enfrentar un terremoto de gran escala.

"República Dominicana no está preparada, igual que ningún país. Ningún país está preparado para un sismo de gran magnitud, ya que los daños serían muy cuantiosos y no existen las instituciones suficientes para atender una emergencia de esa magnitud", afirmó.

Explicó que precisamente por esa razón, cuando ocurre un desastre de gran impacto, es habitual que otros países envíen ayuda humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de rescate y recuperación.

Mayor amenaza ante un terremoto en RD está en sus edificaciones

Más que la actividad de las fallas geológicas, el mayor riesgo que enfrenta la República Dominicana ante un terremoto de gran magnitud está en la vulnerabilidad de miles de edificaciones construidas durante décadas sin los criterios adecuados de resistencia sísmica, advirtió la ingeniera sísmica y profesora de investigación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Claudia Germoso.

"El verdadero problema de la República Dominicana no es solo la actividad sísmica en sí, sino la alta vulnerabilidad de lo que hemos construido", afirmó la especialista

Germoso sostuvo que esa realidad es consecuencia de años de construcciones levantadas sin los estándares necesarios para soportar un movimiento telúrico de gran magnitud.

Temblor de tierra hoy: 5.0 en la escala de Richter

El temblor de tierra de hoy, ocurrido a las 12:06 p. m., tuvo una escala actualizada de 5.0 grados en la escala de Richter, según fuentes especializadas.

El sismo se registró a 78 kilómetros al sureste de La Romana, con una profundidad de 71.3 kilómetros.

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