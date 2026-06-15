La tensión volvió a instalarse en el centro del debate público alrededor del Caso Jet Set luego del fallo dictado hoy por el juez Reymundo García. El Movimiento Justicia por Jet Set cuestionó con dureza el rumbo del proceso judicial y el trato que —según denuncia— reciben los propietarios de la discoteca colapsada, los hermanos Marible y Antonio Espaillat.

“El juez está calificando de una manera que no es justicia. Aquí no hay justicia”, afirmó el abogado Luis Custodio.

Custodio insistió en una noción central: para él, la justicia debe ser proporcional. Al tiempo que describió el impacto emocional que el proceso tiene en quienes acompañan el reclamo, familiares de 236 víctimas mortales, 180 sobrevivientes y más de un centenar de huérfanos y huérfanas. “Hemos sido gente decente, hemos sido familias que realmente hemos tenido un dolor y le abrimos una herida cada vez que venimos aquí”.

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“Los Espaillat siguen siendo privilegiados por el Estado, por el Gobierno, por el Presidente, por el mismo Poder Judicial”, dijo, al enumerar instituciones que, a su entender, influyen en un tratamiento desigual. En la misma línea, afirmó que el juez les hizo una exposición que consideró imposible de sostener en términos humanos.

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“Aquí no estamos en humanidad, aquí estamos en justicia. Él no tiene por qué estarme hablando a mí de humanidad”, refiriéndose al juez y su exposición previa.

Consultado por cuál sería una condena “ideal”, evitó fijar una cifra cerrada, aunque dejó un parámetro de referencia que, según dijo, se desprende del volumen del daño. “Es que yo no te puedo hablar de condena ideal. Si vamos a condena ideal, son 236. Ponle dos años por cada uno”, planteó, introduciendo el número como eje de su argumento sobre proporcionalidad.

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Su intervención condensó el reclamo del Movimiento Justicia por Jet Set: frontal por penas que, a su entender, reflejen la magnitud del caso y un cuestionamiento directo a lo que consideran privilegios y desviaciones del foco principal. Mientras el proceso —según remarcó— todavía no ingresa al “juicio de fondo”, el conflicto entre la demanda de justicia y la forma en que se administra el expediente promete seguir escalando.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más