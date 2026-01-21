El Ministerio de Turismo de la República Dominicana, encabezado por el ministro David Collado, inauguró el stand dominicano en la 46ª Feria Internacional de Turismo de España, dedicada este año a México.
Desde el inicio, Collado anunció que las tres entidades financieras presentes —Banco Popular, Banco BHD y Banreservas— habían realizado transacciones por más de 240 mil millones de pesos (unos 3,870 millones de dólares), incluso antes de la apertura oficial de la feria.
Los reyes de España, Rey Felipe VI y la Reina Letizia, asistirán al acto inaugural, marcado por el contexto de las recientes tragedias ferroviarias en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron al menos 44 fallecidos.
Presencia empresarial y financiera
En la inauguración participaron Christopher Paniagua (Banco Popular), Steven Puig (Banco BHD) y Leonardo Aguilera (Banreservas), quienes reafirmaron el respaldo del sector financiero al turismo dominicano. También asistieron inversionistas, hoteleros y promotores, en un acto que se celebró junto al vistoso stand de México.
Alianzas estratégicas
El Grupo Puntacana, liderado por Frank Elías Rainieri, anunció junto al Grupo Meliá la construcción del hotel Meliá Paradisus en Miches, con una inversión de 200 millones de dólares y 600 habitaciones. Además, se informó sobre la apertura del Centro Cultural Rainieri y nuevos proyectos deportivos, como la ampliación de campos de golf.
Por su parte, Fernando Hazoury (Cap Cana) destacó la unidad de los empresarios dominicanos junto al gobierno para fortalecer la marca país.
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Se confirmaron las actividades deportivas vinculadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
Proyecto Cabo Rojo
El Fideicomiso Pro-Pedernales anunció la entrada en operación del Consorcio Cabo Rojo, integrado por el Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular, que gestionará el desarrollo turístico en la región Sur.
El ministro Sigmund Freund subrayó que esta etapa consolida la participación del capital privado bajo condiciones de transparencia y seguridad, generando empleos, emprendimientos y formación técnica para la población.
Valoraciones de la banca
- Leonardo Aguilera (Banreservas) resaltó las oportunidades de inversión que ofrece FITUR y el orgullo de representar al país en esta feria.
- Steven Puig (BHD) dijo que de la cartera total del sector financiero destinada al turismo, el BHD representa el 20 por ciento. Sostuvo que la confianza y la unión son factores esenciales para seguir creciendo
- Christopher Paniagua (Banco Popular) reafirmó la madurez y potencial extraordinario del turismo dominicano, destacando logros como:
- Récords históricos de visitantes
- Nuevos polos turísticos
- Confianza internacional renovada
“Hoy renovamos nuestro compromiso con un crecimiento sostenible, innovador y de alto impacto, convencidos de que, junto al Gobierno y el sector privado, seguiremos construyendo una historia de éxito compartido para la República Dominicana”, expresó Paniagua.
Noticias relacionadas
¿Cree que la participación de República Dominicana en Fitur beneficiará al país?
Encarna Piñero: “Mucho por venir”, al anunciar la nueva etapa de Piñero
René Morales califica la exposición de Quisqueya Henríquez como la "más comprensiva" en Europa
Ana Berruguete: "Esto es una puerta de entrada a la obra de Quisqueya Henríquez en Europa"
República Dominicana tiene su casita de campo en FITUR 2026
República Dominicana llega a FITUR 2026 con “Saborea el Paraíso”
Estado dominicano concluye su rol en Cabo Rojo y da paso a gestión privada del destino turístico
Exfutbolista español David Villa y Manuel Estrella potencializan el desarrollo del Fútbol en RD
David Collado destaca potencial de Santiago como destino turístico y de salud
David Collado en la retrospectiva de Quisqueya Henríquez: "Somos arte, cultura y gastronomía"
República Dominicana inaugura stand en FITUR 2026 bajo el concepto “Saborea el Paraíso”
En Madrid comienza la Feria de Turismo Internacional con 161 países invitados
Compartir esta nota