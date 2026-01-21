El Ministerio de Turismo de la República Dominicana, encabezado por el ministro David Collado, inauguró el stand dominicano en la 46ª Feria Internacional de Turismo de España, dedicada este año a México.

Desde el inicio, Collado anunció que las tres entidades financieras presentes —Banco Popular, Banco BHD y Banreservas— habían realizado transacciones por más de 240 mil millones de pesos (unos 3,870 millones de dólares), incluso antes de la apertura oficial de la feria.

Los reyes de España, Rey Felipe VI y la Reina Letizia, asistirán al acto inaugural, marcado por el contexto de las recientes tragedias ferroviarias en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron al menos 44 fallecidos.

Presencia empresarial y financiera

En la inauguración participaron Christopher Paniagua (Banco Popular), Steven Puig (Banco BHD) y Leonardo Aguilera (Banreservas), quienes reafirmaron el respaldo del sector financiero al turismo dominicano. También asistieron inversionistas, hoteleros y promotores, en un acto que se celebró junto al vistoso stand de México.

Alianzas estratégicas

El Grupo Puntacana, liderado por Frank Elías Rainieri, anunció junto al Grupo Meliá la construcción del hotel Meliá Paradisus en Miches, con una inversión de 200 millones de dólares y 600 habitaciones. Además, se informó sobre la apertura del Centro Cultural Rainieri y nuevos proyectos deportivos, como la ampliación de campos de golf.

Por su parte, Fernando Hazoury (Cap Cana) destacó la unidad de los empresarios dominicanos junto al gobierno para fortalecer la marca país.

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Se confirmaron las actividades deportivas vinculadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Proyecto Cabo Rojo

El Fideicomiso Pro-Pedernales anunció la entrada en operación del Consorcio Cabo Rojo, integrado por el Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular, que gestionará el desarrollo turístico en la región Sur.

El ministro Sigmund Freund subrayó que esta etapa consolida la participación del capital privado bajo condiciones de transparencia y seguridad, generando empleos, emprendimientos y formación técnica para la población.

Valoraciones de la banca

Leonardo Aguilera (Banreservas) resaltó las oportunidades de inversión que ofrece FITUR y el orgullo de representar al país en esta feria.

Steven Puig (BHD) dijo que de la cartera total del sector financiero destinada al turismo, el BHD representa el 20 por ciento. Sostuvo que la confianza y la unión son factores esenciales para seguir creciendo.

Christopher Paniagua (Banco Popular) reafirmó la madurez y potencial extraordinario del turismo dominicano, destacando logros como: Récords históricos de visitantes Nuevos polos turísticos Confianza internacional renovada



El estreno del stand dominicano en FITUR 2026 abrió paso a acuerdos estratégicos y millonarias inversiones.

“Hoy renovamos nuestro compromiso con un crecimiento sostenible, innovador y de alto impacto, convencidos de que, junto al Gobierno y el sector privado, seguiremos construyendo una historia de éxito compartido para la República Dominicana”, expresó Paniagua.