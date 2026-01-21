El Fideicomiso Pro-Pedernales anunció en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) la entrada en operación del Consorcio Cabo Rojo, una alianza público-privada liderada por el Grupo Puntacana, junto a AFI Reservas y AFI Popular, que asumirá la dirección y gestión del proyecto de desarrollo turístico que impulsa el Gobierno dominicano en la Pedernales.
Con esta decisión, el Estado dominicano concluye su ciclo de responsabilidad directa en la ejecución del destino Cabo Rojo, luego de dejar concluidas las principales obras de infraestructura y establecer las condiciones necesarias para la participación del capital privado, informó el director ejecutivo del fideicomiso y ministro de la Administración Pública, Sigmund Freund.
El funcionario informó que las obras de infraestructuras “están concluidas y algunas ya operando”, por lo que el Gobierno estableció las condiciones para que el proyecto turístico se desarrolle creando oportunidades para el capital privado.
“Sobre todo, impulsado un crecimiento socioeconómico que beneficie a la población, generando empleos, nuevos emprendimientos, propiciando la formación técnica y profesional”, indicó Freund.
La entrada del del Consorcio Cabo Rojo sella el inicio de una nueva etapa en el proceso de ejecución del destino Cabo Rojo–Pedernales, enmarcado dentro de una visión de desarrollo inclusivo, ordenado y respetuoso del entorno natural.
Esta sociedad entre el sector público y el privado tiene como objetivo dinamizar la economía regional, atraer inversiones, generar empleos formales y posicionar a Cabo Rojo como un referente turístico en el Caribe.
El director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freund, junto a David Collado, ministro de Turismo; Frank Elías Ranieri, presidente del Grupo Puntacana; Ian Rondón, gerente general de AFI Reservas; y José Manuel Cuervo, presidente ejecutivo de AFI Popular, destacaron que se ejecutará el plan de inversión del capital privado y las acciones para consolidar, promover y posicionar el destino en los mercados internacionales.
