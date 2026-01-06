El Ministerio de Turismo (Mitur) anunció que República Dominicana presentará de manera conjunta los proyectos de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, una de las principales vitrinas del mercado europeo.

Sin embargo, no será la primera vez que estos destinos se promocionan en Fitur.

El proyecto turístico de Cabo Rojo, en Pedernales, fue presentado por primera vez durante la clausura de Fitur 2022, cuando el Gobierno dominicano destacó una inversión de US$ 2,245 millones.

En Fitur 2024, el país introdujo la marca “Cabo Rojo: descubre el nuevo Caribe”, resaltando una identidad visual vinculada a elementos naturales y culturales como el Hoyo de Pelempito y las cuevas del Parque Nacional Jaragua, en el área de Bahía de las Águilas.

Durante la edición del 2025, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, volvió a exponer sobre el destino, con enfoque de desarrollo sostenible. Señaló que Cabo Rojo es “el único destino del país con un estudio de capacidad de carga turística”, e informó que ya operaba el puerto de cruceros y que estaban en construcción 12,000 habitaciones hoteleras.

En julio de 2025, el presidente Luis Abinader adelantó que Cabo Rojo sería uno de los ejes centrales de la participación dominicana en Fitur 2026.

“Con Pedernales vamos a Fitur. El destino especial de República Dominicana será Pedernales, porque ya el próximo año (2026) abren los principales hoteles y tenemos que relanzar esa esperanza que tenemos en la región sur”, expresó el mandatario.

La participación de Cabo Rojo en la feria internacional fue divulgada a través de las redes sociales de la institución, donde se confirmó que la delegación dominicana estará encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, junto al presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Juan Bancalari, y la presidenta de Inverotel, Encarga Piñero.

“Hoy anunciamos, como cada año, la participación de nuestro país en Fitur 2026. Anunciaremos nuevas marcas hoteleras que estarán llegando al país y desarrollaremos una intensa agenda de encuentros para seguir posicionándonos como uno de los destinos preferidos del mercado europeo”, informó el Mitur.

Miches: de apuesta emergente a destino de lujo

Además de Pedernales, junto Punta Bergantín y Miches han sido presentados de manera conjunta, y se enmarca en una estrategia que el Gobierno ha venido desarrollando desde hace varios años para diversificar la oferta turística dominicana.

En diciembre de 2022, el ministro David Collado anunció que Miches, en la provincia El Seibo, sería la presentación principal del país en Fitur 2023, al considerar la feria como la plataforma “perfecta” para mostrar el potencial del destino.

Ese año se anunciaron US$ 735 millones en inversiones, de acuerdo con datos de ProMiches.

En Fitur 2024, el destino volvió a ser presentado, esta vez con un énfasis en el turismo de lujo y el perfil sostenible de los proyectos.

Durante esa edición, la viceministra técnica del Mitur, Jacqueline Mora, expuso el contexto social de la zona, señalando que el 80 % de la población seibana trabaja en la informalidad, el 70 % enfrenta desocupación laboral y el 90 % de los hogares tiene acceso a electricidad.

Para 2025, empresarios del sector informaron que en Miches se habían invertido alrededor de US$ 1,000 millones en la construcción de varios hoteles.

Punta Bergantín: relanzamiento de Puerto Plata

El proyecto Punta Bergantín, concebido para relanzar el destino de Puerto Plata, fue presentado en Fitur 2023 por el Banco de Reservas y el Mitur.

En ese momento, el exadministrador de Banreservas, Samuel Pereyra, explicó que el desarrollo contempla 6,760 habitaciones hoteleras, 13,705 habitaciones residenciales y un campus académico orientado a la educación y la innovación.

Durante Fitur 2024, Banreservas, Grupo Puntacana y Meliá Hotels anunciaron una alianza para construir el primer hotel del proyecto, con una inversión de US$ 85 millones y 350 habitaciones.

En Fitur 2025, el ministro David Collado destacó que los proyectos de Cabo Rojo, Punta Bergantín y Miches evidencian “la diversificación del turismo dominicano y su gran potencial”.

Ese mismo año, el exvicepresidente de Asonahores, Andrés Marranzini, presentó los avances de Punta Bergantín y aseguró que el proyecto ya era “una realidad”.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más