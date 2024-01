Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ha terminado la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024). ¿Valió la pena participar como país? ¿Qué se ha conseguido? Y al parecer nos hemos de complacer con los informes que hace cada sector para los medios…. Pero cuál es la relación total, completa, integral de lo que obtuvo el país como nación del turismo.

Como cada quien, y es una tendencia lógica, informa de sus logros, no se obtiene un cuadro completo de lo alcanzado. Fitur es, sobre todo, un encuentro de negocios turísticos

¿Vale la pena el costo de participar en Fitur?

Para cada país que participa en la Feria Internacional, hay un pago que se debe aportar a IFEMA, el amplio y magnífico centro de convenciones en que se monta y que comporta igualmente los costos de diseño e instalación del pabellón, la logística.

No son pocas las voces (que afortunadamente, son cada vez menos), que denuncian que la participación en Fitur, con una delegación de empresarios, suplidores de servicios, ejecutivos privados de bancos (Banreservas, el Banco Popular Dominicano y el Banco BHD), con la concurrencia al evento de un número cada vez mayor de periodistas, programas y medios de comunicación. La cuestión es planteada de modo simple:

¿Vale la pena pagar el costo de participación en Fitur como país, para acudir a una cita a hacer negocios que podrían hacerse por encuentros virtuales, por reuniones bilaterales que implicarían una logística más simple y de menor cantidad de personas?

Los informes sobre el logro de inversiones hoteleras, novísimos destinos (Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo) deben ser revisados a la luz de los resultados para dar una visión detallada y panorámica de todo lo alcanzado.

Ese informe integral es necesario para dar una idea completa de lo que ha sido esta edición de Fitur, que habrá de pasar a la historia de nuestro turismo como una de las más productivas en función de resultados.

El pabellón dominicano en Fitur llamó la atención por su diseño y funcionabilidad.

Resultados por sectores

Ministerio de Turismo presentó los logros del país en turismo en el encuentro final con los periodistas en el Real Club Casino Madrid.

Los logros del país, en la versión de Mitur, son:

Apertura en el país del primer hotel Meliá que integra la academia de tenis de Rafael Nadal.

16 acuerdos con: 3 líneas aéreas.

11 con tour operadores;

2 con consorcios de agencias de viajes, que persiguen garantizan la llegada al país de 332 mil pasajeros con un impacto económico superior a los 280 millones de dólares, que repercutirán en 26 mil empleos.

Estos acuerdos se suscribieron con Iberia, Air Europa, Edelwise, Avoris, Nautalia, Soltour eDreams , Viajes El Corte Inglés, entre otros.

El país tendrá 19 nuevos hoteles para 2024,2025 y 2026.

Esos 19 proyectos aportarán 9.135 nuevas habitaciones turísticas.

El costo estimado de estos 19 proyectos comporta una inversión de 3.200 millones de dólares.

De ese monto, para 2024- 2025 estará consumándose la inversión de 1.878 millones de dólares, (No se incluyen en esta relación, las inversiones inmobiliarias).

2.048 de esas habitaciones se espera que estén operando para verano e invierno 2024 3.106 estarán disponibles para uso en 2025.

El nuevo destino Miches presentó sus tres hoteles en desarrollo.

De esas nuevas habitaciones:

2.627 están en Miches.

5.511 se construyen en Bávaro / Punta Cana

877 en la capital dominicana

130 en Santiago

Previo a Futur, se anunció la remodelación y relanzamiento del El Aeropuerto Internacional del Cibao aun costo de 500 millones de dólares. El anuncio fue hecho por el Aeropuerto Internacional del Cibao al dejar formalmente iniciados los trabajos y que permitirá recibir vuelos desde Europa con la duplicación de los viajeros. Durante un acto al cual asistió el presidente Luis Abinader, se informó que la obra, diseñada por la firma de arquitectos españoles Luis Vidal, permitirá aumentar la capacidad de recibir más pasajeros.

Cap Cana, La Ciudad Destino, anunció un proyecto de más de US$500 millones, en el centro de la playa de Juanillo, titulado Juanillo Village que implica 22 lotes, a ser desarrollados en distintas fases diseñados para hoteles boutique y de mayor formato, condominios- hoteles, apartamentos, una extensa área comercial y clubes de playa que iniciará su desarrollo en este año 2024. Dicen los ejecutivos de Cap Cana que el proyecto ofrecerá una experiencia inigualable que contará con un paseo comercial donde restaurantes, galerías de arte, tiendas, boutiques y áreas de entretenimiento convivirán en un solo espacio, ideal para vacacionar con un estilo de vida diferente junto a la playa, y a cinco minutos del nuevo y segundo campo de golf, Las Iguanas, de la firma de Jack Nicklaus, actualmente en construcción.Juanillo Village tendrá un concepto muy distinto hasta los ahora vistos en República Dominicana, con unas 1,000 unidades de apartamentos y con capacidad de 30 a 40 locales comerciales.

En otro sentido, el principal ejecutivo de Cap Cana, Fernando Hasoury, al ministerio de Turismo y a las delegaciones de la República Dominicana por su destacada participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024.

Puerto Plata Otros anuncios de proyectos hoteleros Puerto Plata. Frank Elías Rainieri anunció para el “Playa Serena,” un nuevo hotel de ultra lujo con 80 habitaciones, alegando que es el pago de una vieja deuda de su familia con Puerto Plata. Es una historia que vincula el paso de los Rainieri por Puerto Plata, creando un pequeño hotel para turistas.

Jarabacoa tendrá su primer hotel internacional, por parte del Grupo Alterra Village: el Registry Collection bye Wyndham Hotels & Resorts.

Se anunció la operación, por parte de un consorcio de reconocidos empresarios turísticos del Este, de una nueva línea de ferry que unirá al país con Puerto Rico, llamado a impulsar la llegada de turistas por esa vía marítima.

Actividades de promoción directa ante inversores y tour operadores de España y Europa:

Se hizo el almuerzo tradicional con las familias españolas, titulares de la mitad de las habitaciones hoteleras de RD.

Se realizó la presentación – cena (Road – show) a 400 tour operadores de Espana y otros países europeos (Alemania, Francia, Italia y Países bajos) en una actividad den la Plaza de Toros de Las Ventas, en la cual se hizo un recorrido por el trayecto turístico dominicano y la forma en que han vencido los retos y desafíos, siendo el primer país que reabrió al turismo en medio de la pandemia.

La cena de gala del Banco Popular se montó en el Palacio Civil.

Lanzamiento de estrategia de turismo deportivo

Un paso que no tenía precedente fue el lanzamiento de la Estrategia de Turismo Deportivo, una corriente que opera con éxito en muchos países que capitalizan el poder de atracción de públicos respecto del carisma de sus principales figuras deportivas de primer nivel y se anunció el establecimiento de la Casa Dominicana para los Juegos de París 2024.

La comisión de turismo deportivo la cual estará conformada por Felipe Vicini, presidente de Creando Sueños Olímpicos (Creso); Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports y José P. Monegro, presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y David Llibre, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores).

Turismo anunció un acuerdo con una aerolínea que recogerá las conectividades que se perdieron con Air France, aparte de mantener cuatro vuelos directos desde Italia a la República Dominicana.

Inauguración pabellón RD

Un verdadero acontecimiento esperado por centenares de asistentes profesionales a Fitur y que en esta edición logró un diseño que combina las imágenes digitales de nueve banderas dominicanas batidas al viento, además de la mayor zona de puntos de negocios de Hoteleros y el sector privado.

El pabellón, que no ganó el premio al mejor de Fitur (obtenido por el de Ecuador, país socio del evento, pero que no tenía la calidad del diseño del nuestro, pero hay que entender las normas de los eventos comerciales).

El rol de los bancos

Banco Popular Dominicano: El banco de mayor trayectoria en el rol de inversión en turismo. Fue el primer banco que decidió respaldar el turismo dominicano.

El BPD informó, al cierre de 2023 su cartera de colocaciones al sector turístico ascendió a US$1,350 millones, cifra que incluye los préstamos otorgados por Popular Bank, filial de Grupo Popular con licencia internacional, Su nivel de préstamos a hoteles era de 38.2% a diciembre de 2023.

Este porcentaje solo considera los préstamos hoteleros, pero no los destinados a la oferta turística complementaria o a infraestructuras turísticas. Tampoco incluye la contribución financiera desde Popular Bank, por lo cual el porcentaje sería sensiblemente mayor.

El acompañamiento al turismo, que inició hace más de tres décadas y se potenció tras la creación de la primera unidad de negocios especializada en atender las necesidades de los clientes hoteleros y turísticos, distribuidos en los diferentes niveles de la cadena de valor.

El BPD ha facilitado además la creación de más de 33,000 empleos directos en el sector turístico y el desarrollo de más de 26,500 habitaciones hoteleras. El Popular desarrolló su desayuno con periodistas invitados en el que compartió información de su gestión financiadora del turismo y realizó su cena de gala en el Palacio de Cibeles, que se hizo con gran solemnidad digna de ese espacio.

Banreservas. El primer anuncio del BR en Fitur se produjo desde la oficina de representación; el lanzamiento de la APP Reservas, iniciativa tecnológica que permitirá que miles de dominicanos residentes en Europa puedan enviar remesas a sus familiares y relacionados en República Dominicana, de forma fácil, rápida y segura.

Anunció que captó inversiones por 2.600 M U$, para diversos proyectos hoteleros, y que hizo desembolsos directos al sector hoteleros en 2023 por una cantidad superior a los 10.400 millones de U$ y que la cartera de activos se incrementó a los 42 mil 487 millones de pesos.

Se aprobaron financiamientos ascendentes a U$ 19.95 M. y aprobó financiamientos por U$S 118.95 M. para desarrollo, remodelaciones y capital de trabajo en favor de distintos proyectos.

Pereyra dijo que actualmente se evalúan operaciones por U$A 1.428 millones destinados a la construcción de 11 nuevos proyectos hoteleros, dos parques temáticos, dos puertos de cruceros y capital de trabajo.

Banreservas desarrolló un encuentro —cena informal con sus periodistas invitados en el Restaurante Tatel (de Rafael Nadal) en el cual se produjo un intercambio emotivo al margen del trabajo; un desayuno de trabajo en el cual Samuel Pereyra, administrador general, rindió un informe de la gestión de 2023, en la cual se presentaron indicadores récords en activos, tasa de mora y otros.

Finalmente, ya con Fitur en sus días finales, montó una Noche de Dominicanidad a la que acudieron cerca de tres mil invitados tanto de la delegación a Fitur como de personalidades dominicanas y españolas vinculadas al turismo.

La jornada se desarrolló en el Hipódromo de la Zarzuela, en la cual primaron los elementos principales de la cultura dominicana: música, gastronomía, incluyendo salcocho, a cargo del cheff Saverio Stassi, poesía de Pedro Mir y las bebidas criollas, como el ron, reconocidos internacionalmente.

BHD. Realizó su primer Foro BHD de Turismo e Inversión, para exponer y analizar temas de interés común en torno al turismo y la inversión extranjera en el país Este evento es una iniciativa de Banca Corporativa y Empresarial de BHD, encabezado por Steven Puig, presidente del Banco BHD, en una actividad a la que acudió David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana.

El foro tuvo una primera parte con exposiciones magistrales de Bernardo Fuentes y Jacqueline Mora, viceministra técnica de Turismo, presentó cómo esa institución impulsa la inversión turística en el país.

La segunda parte fue el panel Turismo sostenible: Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas, moderado por Luis Molina Maríñez, vicepresidente sénior de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD con los panelistas Haydee Kuret de Rainieri, Felipe Buhigas, Paola Serrano, y David Llibre, presidente (Asonahores).

Adicionalmente, el BHD realizó reuniones con potenciales inversionistas, firma de acuerdos y alianzas, fue activos participantes en conversatorios del sector y protagonizó el Foro Turismo e Inversión. Uno de esos acuerdos fue el suscrito con LATAM ATM Solutions para instalar una red de cajeros automáticos en las principales zonas turísticas.

El destino Cabo Rojo fue presentado ya como una realidad.

Los nuevos grandes destinos

Cabo Rojo: Si una presentación logró un nivel extraordinario de emotividad, fue la del nuevo destino

En Fitur 2023, Cabo Rojo se presentó como proyecto en la mente de sus gestores y se puso a circular un libro de arte que presentaba una concepción artistica de sus instalaciones diversas.

Ahora, en el Hotel Four Seasons se presentó el nuevo color del turismo caribeño que ha hecho asiento en Cabo Rojo, con una presentación especial del director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, el doctor Sigmund Freund, en el cual se mostró el nuevo color del turismo internacional caribeño, con el anuncio de tres nuevos hoteles a cargo de las cadenas Hyat/Secrets, (507 habitaciones); Iberostar (580 habitaciones) y Dreams (504 habitaciones) – todos construidos por encima de los 160 metros de la orilla de playa, excediendo lo que estipula la ley. Presentó las imágenes de los avances de la construcción de esos hoteles, comparándolas con las perspectivas del proyecto y presentó la imagen de Marca de Cabo Rojo. Refirió que ya llegó a Cabo Rojo el primer crucero, del cual descendieron a la comunidad 1.236 cruceristas y refirió que ya están pautadas las llegadas de otros cruceros. Ese proyecto es favorecido por la extrema y variada belleza natural de su entorno, sus zonas de un atractivo indescriptibles. Cabo Rojo emerge ya como una realidad única y singular en el marco de turismo dominicano.

Finalmente, se presentó el corto promocional de Cabo Rojo, una incitación visual y poética a conocer y disfrutar del nuevo destino.

Punta Bergantín

Ese fue el otro gran proyecto anunciado en 2023 en esta Feria Fitur. El Banco de Reservas es el auspiciador del proyecto, y ha informado que serán invertidos entre US$500 y US$600 millones en la primera fase de la iniciativa turística de Puerto Plata, incluyendo la construcción de unas dos mil habitaciones hoteleras, entre otras facilidades, las cuales ofrecerán 20 mil plazas de empleos directos para los residentes en el destino turístico.

Ahora muestra sus primeros pasos: Meliá Hotels, Grupo Punta Cana y Banreservas firmaron en FITUR 2024 una alianza con el Fideicomiso Bergantín a fin de construir el primer hotel en este nuevo proyecto turístico de Puerto Plata con una inversión de 85MM, un hotel de 350 habitaciones. Punta Bergantín es un súper/proyecto en una zona natural privilegiada de la costa de Puerto Plata que contempla.

Desayuno Banreservas con informe de gestión 2023, con el administrador Samuel Pereyra.

Presencia de medios y periodistas en FITUR

Muy pocos países cuentan con la cobertura periodística que exhibe la República Dominicana. Se, estuvieron a cargo la labor de difusión considera que en esta oportunidad, mas de 130 periodistas y 40 medios

Esa presencia se debe en los últimos años a: La voluntad y los recursos personales de los periodistas que vienen a la cobertura.

La invitación que hacen a periodistas los bancos Popular Dominicano y Banco de Reservas que asumen esos costos como parte de su responsabilidad social para que la cobertura de Fitur se difunda con efectividad.

El ministro de Turismo, David Collado, suspendió desde que llegó al cargo, la invitación a periodistas e incluso ahora – innecesariamente – lo proclamó en Fitur.

Lo que no se explica es la presencia patrocinada (no se sabe por quién) de influencers que incluso tienen a su disposición transporte aparte de los periodistas de cobertura, así como otras facilidades.

No se sabe quién los invita, pero a la luz de las palabras del titular de Turismo, de seguro que no es Collado. Ese es un misterio por resolver.

Relación de medios que cubrieron las incidencias de FITUR 2024.

Medios escritos:

(Obviamente, no están todos los medios que cubrieron, porque eran mucho y no tuvimos la data actualizada, por lo que agradeceremos a quienes no parecen, que nos envíen a nuestro correo, sus datos para añadirlos)

Listín Diario/Cándida Acosta

Hoy/ Marien Aristy Capitán

Diario Libre/Mariela Mejía

El dinero/Jairón Severino

El día/José Monegro/ Franklin Puello

El Nacional/ Luis Pérez Casanova

Equipos de radio y TV (transmisión en vivo)

Hoy mismo/ Danny Alcántara/Luisín Mejía/ Johanna Valenzuela, Cristian Jiménez y Luis José Chávez.

ACD Media/dirigido por Danny Alcántara

Telemicro/Alberto Caminero/Miguel Otanez

Emisión Estelar y el Noticiado Telesistema en vivo a cargo de Roberto Cavada/ Azize Melgen, con el apoyo de Gregory González, en los reportajes.

La Z 101/Rosendo Sepúlveda y el resto de su equipo

Zol de la mañana/ Julio Martínez Pozo, Euri Cabral,

María Elena Núñez, José Laluz, Pedro Jiménez y Nayib Chaede.

Fiestas y personalidades/Yenny Polanco Lovra

Diomelo Martínez/Show del Mediodía

RTVD: Wendy Carolina Mora Cueto

Revistas:

Puro Turismo: Miguel Calzada León

Resumen Turismo/Manuel Quiterio Cedeno/CICOM

Ruddy de los Santos. Grupo Gala Media Group

Caribbean Gold Coast Magazine/Leonardo Medrano

Medios webs:

Acento/ Katherine Luna, José Rafael Sosa y Fausto Rosario

Último Minuto.com/ Héctor Romero, (Grupo Santiago Matías)

Adompretur, transmisiones especiales/ Yenny Polanco, Salvador Batista; José Alberto Selmo, Carmen Bretón, Héctor Méndez, Juana Cabrera, de la filial Santiago. Infotour/Javier Noguera Recorriendo con Salvador/Salvador.

Puntacananabavaro.com/ Marcelo Ballester

Recorriendo con Salvador/ Salvador Batista

Visitantes/Melvinson Almánzar

Suelo Caribe/ José María Reyes

Zabala al día/José Zabala (uno de los más activos en reportar las actividades Fitur 2024)

Leonardo Medrano/Puerto Plata

Traslashuellasdigita.com Ensegundos.do

Notaclave.com Testigo.com.do

"Influencers":

Cachicha

El demócrata

Alofoke (por vía de su portal web noticioso)

(Hubo otros muchos, pero no tenemos sus datos, por lo que agradeceríamos nos envíen la información para incluirlos).

La pregunta “irreverente”

A nuestro cargo estuvo, en la rueda de prensa final de Fitur por parte del Ministerio de Turismo, la pregunta en torno a la pasiva actitud de las autoridades y los hoteleros para tener estrategias y programas de promoción para atraer al turismo LBGBT.

El periodista José Zabala, al comentar la pregunta, que inicialmente fue tomada a chiste con risas incluidas por parte de los expositores en la rueda de prensa, indica que: “El turismo LGBT+ es un sector de referencia, con alto nivel adquisitivo. Engloba más del 10% de los turistas a nivel mundial, aproximadamente el 16% del gasto total en viajes. Esto supone más de 195 mil millones de dólares al año (según el World Travel & Tourism Council)”.

Pies de fetos

El pabellón dominicano en Fitur llamó la atención por su diseño y funcionabilidad.

El ministro de Turismo y colaboradores celebrando el cierre de la Feria Fitur 2024 tras lun programa intenso de promoción, acuerdos y firmas de alianzas.

La cena de gala del Banco Popular se montó en el Palacio Civil.

La noche de la dominicanidad organizada por Banreservas fue una convocatoria a la cultura dominicana.

El destino Cabo Rojo fue presentado ya como una realidad.

El nuevo destino Miches presentó sus tres hoteles en desarrollo.