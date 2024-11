Your browser doesn’t support HTML5 audio

La compra de boletos aéreos, reserva de alojamientos y la creación de un itinerario para hacer de un viaje una experiencia inolvidable puede ser la parte más tediosa para el ser humano, por lo que surgen las agencias de viaje y turoperadores que facilitan la planificación.

De hecho, su rol está avalado en el Artículo 6 del reglamento 815-03, donde establece que las agencias de viaje las empresas comerciales cuyo objeto consiste en promover el turismo, organizar y vender planes turísticos y espacios aéreos, además de ser operados o ejecutados fuera del país, información turística de difusión de material de propaganda, venta de guías turísticas y de transporte.

Para tener una idea de la penetración de estos negocios en el renglón de hoteles, bares y restaurantes de República Dominicana, el Ministerio de Turismo (Mitur) otorgó 433 licencias nuevas en la categoría de agencia de viajes, 391 renovaron la licencia y 25 cambiaron de dirección, entre 2018 y septiembre 2024.

Sin embargo, no todos los casos son de éxito, y suceden estafas a personas que adquieren los servicios de estos agentes a través de la promoción y publicidad en internet, siendo el caso más reciente “De vacaciones en RD”, que ofrecía paquetes turísticos de 2×1 a Bogotá, Medellín y Cartagena. Los paquetes tenían un precio de US$ 1,600 (RD$ 96,000 al cambio de RD$ 60 por US$ 1), en agosto del 2024.

Jovanny Rodríguez denunció a ACENTO la estafa junto a otras 15 personas en la compra de paquetes turísticos que tenían como destino Colombia y Perú.

Si bien los casos no son mensuales, tienen incidencia en el turismo nacional e internacional. En 2013, la justicia de Nueva York, Estados Unidos, acusó a Cecilia Suárez de estafar a unas 30 personas que tenían intenciones de viajar a República Dominicana, comprando el billete de avión de ida dejando “varados a sus connacionales que perdían días de trabajo lo que sus familiares recaudaban el dinero para el regreso”, cita la plataforma de noticias turísticas, Hosteltur.

Rosa Polanco Acevedo, propietaria de la agencia de viajes “Orlagis tours”, fue señalada por clientes por presunta estafa al adquirir un fin de semana en un complejo hotelero. En ese caso del 2017, se movilizaron unos RD$ 85,994. Asimismo, los dominicanos Joan Olivero y Austria Aquino aseguraron pagar RD$ 51,000 por cuatro boletos con destinos a Nueva York.

Empresas como “Vip travel services” y “Blue travel partner services” fueron señaladas de estafar presuntamente con RD$ 283,220 y RD$ 19,000 a clientes que adquirieron paquetes de viaje hacia Guatemala y reservas de hoteles, respectivamente.

En agosto del 2023, “Lun travel”, propiedad de Katherine Villa, presuntamente estafó a 300 personas con la venta de paquetes a Europa. Mientras, “My travel”, ofrecía tickets, traslados, hospedaje, excursiones y alimentos en Colombia por US$ 6,000. Además, “Aurora vacation group” ofrecía RD$ 104,000 para alojarse en un hotel todo incluido en Punta Cana.

El rol de la justicia y reglamentos

En 2019, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a Heidy Solano, quien presuntamente estafó a religiosos con su agencia de viajes “Destinos travels”, cobrando hasta RD$ 600,000.

Durante el año pasado, el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) apresaron en Las Matas de Farfán, San Juan, a dos personas por su vinculación a las estafas mediante la creación de agencias que ofertaban estadías en complejos hoteleros a través de redes sociales, por RD$ 302,220.

De hecho, el Código Penal dominicano establece que será reprimido con prisión de un mes a seis años la persona que defraude a un tercero con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, abuso de confianza o aparentando bienes, empresa o valiéndose de cualquier engaño.

Además, en el capítulo V del Decreto 815-03 se establece el Artículo 38, donde las infracciones que se comentan darán lugar a amonestaciones, suspensión de las actividades mayor de seis meses y clausura definitiva. Eso sucedió con la empresa “De vacaciones en RD”, la cual el Ministerio de Turismo afirmó que no estaba registrada y operaba sin licencia, la cual tiene un costo de RD$ 20,000.

“Esta empresa incumplió compromisos asumidos con sus clientes respecto a viajes y vacaciones ya pagados… El Ministerio de Turismo está realizando acercamientos con ProConsumidor y la Procuraduría General de la República para que accionen con el peso de la ley”, sostuvo en un comunicado.

Ante esto, Bladimir Monegro, titular de la Asociación Dominicana de Operadores Turísticos (Adotur), comentó que estas prácticas “no solo perjudican a los consumidores, sino que también dañan la imagen” del sector turístico. Su pensamiento se avala en las estadísticas del Banco Central dominicano (BC) que señalan la llegada de 1,124,043 pasajeros no residentes conocieron Quisqueya por agencia de viajes y 80,769 por los turoperadores durante el 2023.

Pero, para establecer una agencia de viaje o ser turoperador, el reglamento desglosa que se debe contar con un contrato de póliza de responsabilidad civil por montos que varían entre RD$ 700,000 y RD$ 1.5 millones. Además de un contrato de fianza que cubra los riesgos ante posibles inejecuciones o cancelaciones entre RD$ 350,000 y RD$ 750,000.

Efectos colaterales, mercado ilícito y marketing

Una de las consecuencias de las operaciones de las agencia de viajes irregulares fue el caso de Armando Medina, quien junto a su pareja Ainhoa Garate pagaron una excursión a isla Saona a través de ATA excursiones. En el viaje, Medina ingirió metanol como “parte de las bebidas alcohólicas de bienvenida”.

A nivel internacional, Infobae relata que un grupo de amigos denunciaron haber sido víctimas de una estafa relacionada con un supuesto viaje a Punta Cana organizado por Price Travel. Cada persona invirtió 2,500,000 pesos colombianos, o RD$ 34,289.

Un uruguayo compró una estadía en un hotel en Punta Cana, a través de un enlace y los ciberdelincuentes sustrajeron sus datos bancarios y comenzaron a retirar dinero hasta US$ 10,000.

Pese a estos casos, frecuentemente el ministro de Turismo, David Collado, acude a road shows a presentar Quisqueya como destino turístico. La presentación número 65 sucedió en Bogotá, con la asistencia de 300 turoperadores y agentes colombianos.

Pero, Juan Lladó, experto en turismo, indicó que la gerencia de los destinos debe transformarse hacia la digitalización lo que conllevará a cambiar las prácticas promocionales antiguas.

“El Mitur debe descontinuar la vieja práctica de parecer el protagonista del flujo turístico y abrazar la tecnología digital”.

Agregó que la gerencia pública de República Dominicana, el cual atrae el 0.06 % del flujo turístico global, deberá inclinarse a los canales digitales como la “mejor” plataforma.

El Ministerio de Turismo (Mitur) establece que para obtener una licencia para agencia de viajes y turoperadores, los propietarios deberán pagar RD$ 20,000 para emitir una licencia, precio que disminuye a RD$ 5,000 cuando es renovación. Tanto el touroperador local como el receptivo o emisivo destinará RD$ 30,000, sube a RD$ 50,000 cuando es una agencia de viaje y turoperador, y RD$ 60,000 si es mayorista.

Además, se establece tarifa fija de RD$ 5,000 por cambios de dirección, nombre comercial, titular y categoría.