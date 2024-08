El Ministerio de Turismo reveló hoy que la empresa de servicios turísticos "De Vacaciones en RD", acusada de una masiva eventual estafa a un número no determinado de dominicanos, no está registrada oficialmente por lo que no tiene licencia para brindar tales servicios.

La empresa ha incumplido recientemente con compromisos asumidos con sus clientes en relación con sus viajes de vacaciones ya pagados, según destacó la institución gubernamental en un comunicado, y previamente así lo admitió el responsable de la agencia de viajes, Enmanuel Sánchez Ortiz.

El Ministerio de Turismo dijo que está trabajando en conjunto con Pro Consumidor y la Procuraduría General de la República para que se tomen las medidas legales pertinentes.

En un reciente comunicación escrita y de audio a sus clientes, Sánchez Ortiz les pidió hasta el 2 de septiembre para comenzar a devolver los dineros recibidos y admitió "con mucha vergüenza" que ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones.

"Puedo pagarles a todos EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE. Sé que al hacer esta declaración me expongo a que un escándalo por no conformidad me lleve a la quiebra y no pueda responderles ya que la única manera que tengo para responderles es seguir operando, por lo que humildemente les pido su ayuda y comprensión y me den esta semana", dice parte del texto de Sánchez.

"Pido su apoyo para poder cumplirles a todos sin falta. Se la frustración por no poder hacer el viaje, pero aparte de devolverles todo su dinero yo les voy a agendar un viaje a Medellín en la fecha que quieran de noviembre en adelante sin costo. Esto no cubre la incomodidad, pero se que muchos lo apreciarían", añade.

"Temo que esta situación destruya mi familia y empresa y por eso pido de ustedes, aunque se que es difícil un poco de compasión… ante esta gran falta mía", se lee en el texto del empresario.