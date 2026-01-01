Los Clinton recibieron el 2026 en Punta Cana

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton, recibieron el 2026 en Punta Cana, donde fueron visitados por el presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Albarje, entre otras personalidades.
Asimismo, el expresidente Leonel Fernández y su hijo Omar, ambos favoritos en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2028, fueron fotografiados allí junto a los Clinton.
La pareja estadounidense llegó el pasado 30 de diciembre por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde el exmandatario del Partido Demócrata es un asiduo a las distintas canchas de golf existentes en la zona este dominicana.
