La mañana de este miércoles, tarde en Madrid, España, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró el stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

Con el eslogan “Saborea el Paraíso”, el país promociona en esta edición nuevas marcas hoteleras y promueve los proyectos de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo en Pedernales.

Durante la inauguración, Collado expresó que estará trabajando durante tres días con amor, pasión y determinación, “mostrando la descentralización del turismo, un turismo sostenible, amigable y donde vamos a impulsar nuestra gastronomía, el turismo deportivo, el turismo cultural y República Dominicana”.

Agregó que “sin lugar a dudas” República Dominicana va a volver a brillar en esta feria turística. Collado dijo que otros pueden ser más grandes, pero no tienen el corazón tan grande como este (dominicano).

En el acto se hizo mención a empresarios dominicanos del sector turístico y de la construcción, tales como Abraham Hazoury, de Cap Cana; y Manuel Estrella, de Acero Estrella. También al director de Acento.com.do, Fausto Rosario Adames. En el acto, de acuerdo a las palabras de Collado, se encuentran, senadores, diputados y alcaldes.

1 de 3 | Las ofertas turísticas de la República Dominicana fueron editadas para este Fitur 2026. (Foto: Fausto Rosario Adames) 2 de 3 | En la inauguración del stand del país, se destacó la presencia del empresariado e inversionistas. (Foto: Nicole Collado) 3 de 3 | Momentos de orgullo se sintieron en la inauguración del stand de la República Dominicana en el Fitur 2026. (Foto: Fausto Rosario Adames)

En el acto de inauguración, Steven Puig dijo que de la cartera total del sector financiero destinada al turismo, el BHD representa el 20 por ciento. Sostuvo que la confianza y la unión son factores esenciales para seguir creciendo