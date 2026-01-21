Este miércoles 21 de enero la edición número 46 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 rindió honor con un minuto de silencio a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España, donde el número de fallecidos se elevó ayer a 42 personas.

“Nuestro corazón está con las víctimas y sus familias. Descansen en paz”, se puede leer en uno de los banners colocados que estará durante toda la feria.

FITUR 2026

Desde este miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero, esta feria contará con la presencia de 161 países, un 3% más que el año 2025. Entre estos destinos está República Dominicana, que promoverá sus ofertas turísticas a todo el mundo, y México, el destino que participa como socio país.

Se espera que para este año el número de visitantes supere los 250,000 profesionales y viajeros.

En el caso de República Dominicana, el Ministerio de Turismo promueve las zonas de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo en Pedernales.

Además, el Ministerio estima la realización de alrededor de 1,200 citas de negocios en el stand dominicano durante los dos primeros días del evento.

En comparación con el año 2025, la presencia de África se incrementó un 34%, la de Oriente Medio un 28% y la de Asia-Pacífico un 22%.

Los premios que se entregarán serán: Premios: Mejor stand con categorías instituciones y comunidades autónomas, países y regiones y empresas. Asimismo, el Premio Stan Sostenible, Premio Turismo Activo, Premio Tribunal FITUR-Jorge Vilafradera y Premios FITUR 4All en las categorías: Destino nacional inclusivo, destino internacional inclusivo, empresa turista inclusiva y organización o institución inclusiva.