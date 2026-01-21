República Dominicana presenta el verdadero sabor caribeño en la Feria Internacional de Turismo, a través de una casita al estilo dominicano, con una estructura ambientada para evocar la madera y amplios ventanales que llevan a sus espectadores al patio tradicional del campo.

El montaje integra la mata de plátano, la sombrilla de caña, mecedoras y los detalles en tonos azules que recuerdan las playas dominicanas, para que los turistas y dominicanos que se dan cita en la feria puedan sentirse como en casa.

El periodista español, Ángel Marques, comentó al visitar la casa que está asombrado de todo lo que proyecta el país. “Me ha sorprendido el stand de República Dominicana, la casita, sobre todo por su colorido y estructura que me recuerda una época en la que los españoles estuvieron en esa bonita y elegante isla”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Me siento en casa”, fueron las primeras palabras de Manuela Santolino mientras compartía un café con sus amigos en la casita dominicana. Entre risas, añadió: “Ojalá haga buen tiempo en Dominicana, porque aquí en Madrid hace frío, y esto es para disfrutarlo con sol y un bikini”.

Esta propuesta creativa del Ministerio de Turismo apuesta a la creatividad, la tradición y la cercanía de lo que es el campo en el país, reforzada por la música dominicana que acompaña la experiencia y conecta al visitante con la identidad cultural de la isla.