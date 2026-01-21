El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que Santiago se consolida como uno de los nuevos polos turísticos de República Dominicana, con un fuerte turismo médico y de salud, impulsado por la calidad de sus centros hospitalarios, su creciente conectividad aérea y una estrategia de marca ciudad.

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, el funcionario resaltó el papel del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) como uno de los principales activos del destino, al asegurar que “no tiene nada que envidiarle a ningún hospital internacional” y que ya es un punto de referencia para la práctica del turismo de salud en el país.

“El turismo de salud se está practicando en Santiago gracias a hospitales como el HOMS, que tienen estándares internacionales y atraen pacientes del exterior”, expresó el funcionario.

Collado también recordó que el impulso al posicionamiento turístico de Santiago comenzó tras una visita del empresario Manuel Estrella, quien le planteó la necesidad de agilizar la aprobación de un equipo de Confotur, solicitud que, según relató, fue resuelta de inmediato.

Posteriormente, dijo, se produjo un encuentro en la residencia de Estrella junto a una comisión, donde se inició la planificación de Santiago como destino turístico, proceso del que surgieron iniciativas como la marca ciudad de Santiago, una de las marcas territoriales turísticas que ya están formalmente creadas y en fase de implementación en el país.

El ministro citó además la expansión del Aeropuerto Internacional del Cibao como otro factor clave en el desarrollo del destino, al indicar que la inversión en curso duplicará la capacidad de recepción de pasajeros en Santiago, una ciudad que, afirmó, mantiene un crecimiento sostenido en el flujo de viajeros.

En ese contexto, Collado anunció que este año continuarán promoviendo el destino en la feria Anato, en Bogotá, Colombia, y se comprometió públicamente a que el empresario Manuel Estrella vuelva a encabezar una delegación para promocionar a Santiago en mercados internacionales.

Asimismo, celebró la apertura del tercer vuelo de la aerolínea Air France hacia Santiago, al considerarlo una señal clara del crecimiento del destino y de su proyección internacional.

El ministro reveló que, pese al escepticismo inicial de su equipo técnico de conectividad aérea, los datos confirmaron que más del 65 % de los asientos en esos vuelos están siendo ocupados por turistas.

“Cuando hicimos los cálculos, más del 65 % de la ocupación de esos asientos corresponde a turistas. Eso demuestra que Santiago ya es un destino turístico real y en expansión”, concluyó Collado.