La conectividad aérea sigue siendo uno de los principales retos del sector de viajes nacional, lo que ha llevado en los últimos años a que se impulse como eje estratégico la ampliación de vuelos directos con otros países, el aumento de las frecuencias aéreas y la creación de nuevas rutas para fortalecer la llegada de turistas al país.

Esta idea, en parte, se demuestra en el aumento del 3.8 % de la llegada de no residentes durante 2024 y 2025, que pasó de 8,535,701 a 8,860,709, y un 9.9 % en comparación con 2023 (8,058,671).

Sin embargo, al desglosar los datos de los últimos dos años se evidencia que el crecimiento en el flujo turístico vía aérea se concentra en la terminal de Punta Cana, mientras que otros aeropuertos reportan descensos.

Por ejemplo, Las Américas registró una disminución de 4.8 % al pasar de 2,004,045 pasajeros no residentes en 2024 a 1,906,843 en 2025, lo que equivale a 97,202 viajeros menos. De igual forma, Puerto Plata presentó una caída de 7.7 %, con 387,905 pasajeros en 2025 frente a los 420,348 del año anterior, es decir, 32,443 menos.

En contraste, Punta Cana mostró un crecimiento de 8.4 %, al aumentar de 4,995,930 a 5,418,362 pasajeros no residentes, lo que supone 422,432 turistas adicionales. La Romana destacó con un alza de 42.3 %, al pasar de 75,970 a 108,176 pasajeros, un incremento absoluto de 32,206 personas.

Conforme estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) y el Banco Central dominicano (BC), el Aeropuerto María Montez, en Barahona, registró apenas 25 pasajeros en 2025, frente a los 370 recibidos en 2024.

En tanto, La Isabela experimentó una reducción de 16.4 %, al descender de 20,879 a 17,434 pasajeros no residentes, mientras que El Catey, en Samaná, pasó de 53,031 a 49,294, una variación negativa de 7 % y 3,737 turistas menos en los últimos dos años.

El Aeropuerto Internacional del Cibao contabilizó 972,129 turistas, con una leve variación positiva de 0.7 % respecto a los 965,127 del año anterior.

Rutas

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró cerca de dos tercios del total de llegadas, reafirmándose como el principal punto de entrada del turismo internacional, mientras que el Aeropuerto Internacional de Las Américas aportó el 21.5 % del flujo total.

La mayoría de las principales rutas aéreas del país tuvieron como destino Punta Cana, consolidándolo como el principal punto de entrada y salida del tráfico internacional.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo (Mitur), las principales rutas estuvieron encabezadas por Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) desde New York a Santiago, con un 5 %, seguida de JFK a Santo Domingo y Panamá a Punta Cana, ambas con un 4 %.

Con igual participación (4 %) se ubicó la ruta Toronto a Punta Cana, desde el Aeropuerto Internacional Pearson, mientras que JFK a Punta Cana concentró un 3 %.

Asimismo, el Mitur destacó que durante 2025 registraron crecimiento rutas como México, Raleigh-Durham (Carolina del Norte), Denver, Bradley (Connecticut) y el aeropuerto Benjamín Matienzo, en Argentina, todas con operaciones de entrada y salida a través de Punta Cana.

Además, el país cuenta con la firma del acuerdo de cielos abiertos firmado en agosto del 2024 en el Palacio Nacional, un tratado que fue canalizado desde junio del 2024, cuando el titular del Mitur, David Collado se reunió con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Peter Buttigieg, en Washington D.C., para culminar las negociaciones de la firma del acuerdo.

Un día después, ambas naciones firmaron el acuerdo de cielos abiertos, entre Collado y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, José Fernández.

“Hoy cerramos este acuerdo gracias a la visión y compromiso del presidente Luis Abinader y de todo el gabinete de turismo que trabajamos para que el país esté cada vez mejor conectado por vía aérea”, dijo Collado en ese entonces.

Ahí el tratado pasará a una fase administrativa que deberá ratificar en el Congreso Nacional.

Fue en diciembre del 2022, cuando Collado reveló que esta iniciativa busca reducir los precios de los boletos aéreos específicamente entre Estados Unidos y República Dominicana, el principal socio comercial y principal mercado turístico.

Hasta que el 20 de diciembre del 2024, entró en vigor el acuerdo de cielos abiertos, informaron Collado y el Ejecutivo, Luis Abinader.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más