Jean Antonio Haché Álvarez, vicepresidente del Consejo de Directores del Banco de Reservas, anunció que la entidad mantiene inversiones superiores a 1,500 millones de dólares en el sector turístico, destinadas a financiar la construcción de al menos 9,500 habitaciones hoteleras, así como parques temáticos y otros desarrollos complementarios.

Hablando en nombre del administrador del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, durante un encuentro con la prensa previo al inicio de Fitur 2026, Jean Antonio Haché Álvarez destacó el liderazgo de la entidad financiera en la canalización de recursos hacia el sector turístico, afirmando que es “el mayor impulsor del sector, con créditos que superan los 61 mil millones de pesos, lo que equivale al 45% de la cartera total”.

Resaltó, a propósito de su participación en Fitur 2026, que a través de financiamientos directos y del liderazgo en coordinación con bancos nacionales e internacionales, Banreservas acompaña proyectos emblemáticos que en conjunto superan los 1,500 millones de dólares en inversión total estimada, con una participación financiera directa superior a los 175 millones de dólares.

Estas inversiones abarcan más de 9,500 habitaciones hoteleras, parques temáticos y desarrollos complementarios, impulsados por grupos españoles de reconocido prestigio como Globalia, de la familia Hidalgo; Grupo Martinón, Grupo Fuerte, Cobbo Bay Developers, Centurium Bay Company, entre otros inversionistas líderes. Con ello se fortalece la relación bilateral que dinamiza el turismo, genera empleo y consolida al país como uno de los principales destinos de inversión española en el Caribe.



Dijo que el Banco de Reservas mantiene una presencia sólida en importantes desarrollos turísticos como Miches, Pedernales, Punta Cana, Montecristi, Samaná, Santo Domingo, La Romana, Juan Dolio y Punta Bergantín. Señaló que, ya sea de manera directa desde su cartera o a través de sus filiales AFP Reservas y Fiduciaria Reservas, la entidad lidera la inversión y se posiciona a la cabeza del sector financiero nacional, con un 36 % del total de los financiamientos destinados a proyectos de gran impacto en la creación de cadena de valor.

Desempeño de Banreservas en 2025

Informó que Banreservas obtuvo en 2025 un resultado excepcional que lo reafirma como la primera institución bancaria del país.

“El desempeño del Banco en el recién finalizado año ha sido uno de los más fructíferos en todos los aspectos, especialmente en términos de canalización de recursos hacia los sectores productivos, generando un impacto sobresaliente en la creación de puestos de trabajo, el impulso de nuevos emprendimientos y el dinamismo económico de la nación”.

El vicepresidente del Consejo de Directores de Banreservas, Jean Antonio Haché, habla durante el desayuno con periodistas y comunicadores en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. (Fuente externa)

Sostuvo que el comportamiento de los principales indicadores financieros del Banco fue igualmente sobresaliente. Mencionó, entre otros, el crecimiento absoluto de los activos, que alcanzó RD$66,214 millones, para un aumento interanual de 5.5 % respecto a 2024, situándose en RD$1,282,000 millones.

Agregó que estos activos representan el 36.7 % del total de la banca múltiple del país, consolidando así el liderazgo de Banreservas dentro del sistema financiero nacional.

Se refirió también a la confianza que mantienen los clientes en todas las operaciones del Banco. En ese sentido, destacó la cartera de depósitos, que supera los RD$1.4 billones, con una cifra específica de RD$1,045,929 millones.

“Nuestra cartera de préstamos bruta cerró el 2025 en RD$628,138.4 millones, lo que representa un crecimiento de RD$51,678.3 millones, equivalente a un 9 % interanual. Es importante señalar que el 95 % de esta cartera fue colocado en el sector privado, mientras que apenas el 5 % correspondió al sector público”, sostuvo Haché Álvarez.

Reveló que al cierre del ejercicio de 2025, coronando un año de éxitos indiscutibles, Banreservas registró utilidades netas de RD$25,450.2 millones.

Informó además que, de acuerdo con las estadísticas divulgadas en noviembre por la Superintendencia de Bancos (SIB), sobre el sistema financiero nacional en su conjunto, Banreservas ocupa el primer lugar con el 31.3 % de los créditos concedidos en el mercado dominicano.

Haché subrayó que en 2025 el Banco prestó especial atención a los sectores emprendedores, a las mujeres empresarias, al fortalecimiento de sus canales de atención al cliente, así como a la innovación tecnológica y la seguridad.

Parte de los periodistas y comunicadores asistentes al desayuno realizado por Banreservas en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. (Fuente externa(

Explicó que los programas de responsabilidad social, ejecutados a través del Voluntariado Banreservas, abarcan iniciativas de reforestación, cuidado de la salud, educación financiera, y se expandieron a diversos puntos de la geografía nacional.

Finalmente, se refirió a la presencia del Banco de Reservas en Fitur 2026, reafirmando su capacidad y la confianza que genera la entidad para canalizar las inversiones necesarias que sostienen la dinámica del sector turístico y de la economía nacional en su conjunto.