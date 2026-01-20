El accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en la comunidad de Adamuz, en Córdoba, España, ha afectado las actividades a realizar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que tiene previsto iniciar el miércoles 21 de enero y finalizar el domingo 25, y, bien como país socio, México.

El lunes, el presidente Pedro Sánchez anunció tres días de luto oficial, desde este martes hasta la medianoche del jueves, por la tragedia que ha dejado 41 muertos y decenas de heridos. Durante este tiempo, la bandera española deberá ser izada a media asta en todos los edificios públicos.

En el caso de Andalucía, una de las comunidades con presencia en la feria y a la que se le destina un pabellón, la Junta de Andalucía dijo que suspendió la agenda que tenía prevista y que no asistirá el presidente, Juanma Moreno, ni el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. La Junta detalló que solo se mantendrá el stand y que lo encabezará la secretaria general para el Turismo en esa zona, Yolanda de Aguilar.

El Ayuntamiento de Sevilla, según informó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, también suspendió todas sus actividades institucionales previstas. Pero al igual que Andalucía, el stand estará vigente.

“Me consta que se han suspendido todos los actos de la Junta de Andalucía en Fitur y lo lógico y lo normal es que no haya representación del Gobierno andaluz en Madrid”, fue lo que expresó la portavoz a la prensa.

El accidente

A las 19:40 horas (hora de España) del domingo, dos trenes que iban a alta velocidad por dos vías paralelas colisionaron, llevaban a bordo alrededor de 500 pasajeros.

Para la mañana de este martes, el balance de fallecidos aumentó a 41 luego de que el gobierno andaluz anunciara el hallazgo de un cadáver encontrado entre los restos de uno de los trenes.

Además, las autoridades de Andalucía explicaron que en los diversos hospitales permanecen ingresadas 39 personas: 35 son adultos y 4 niños, y de estos, 13 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sobre las víctimas totales, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la región de Andalucía, agregó que se necesitarán entre 24 y 48 horas para determinar el número de víctimas del accidente.

