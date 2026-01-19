El descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (sur de España) que tuvo lugar este domingo y que ha causado, al menos, 39 muertos y más de un centenar de heridos es uno de los siniestros ferroviarios más graves que se han registrado en Europa en lo que va de siglo.

Precisamente, el más grave de todos ellos también fue en España, en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).

Para encontrar un siniestro con más víctimas mortales en el Viejo Continente hay que remontarse a 1998.

El 3 de junio de ese año, 98 personas fallecieron y 120 fueron heridas en Eschede (norte de Alemania), al chocar contra el pilar de un puente un tren de alta velocidad alemán (ICE) que hacía el recorrido Múnich-Hamburgo y cuando circulaba a 200 kilómetros por hora.

Esta es la lista de los accidentes de tren más graves que se han producido en Europa desde el año 2000, ordenados de manera cronológica:

– 22 de julio de 2004: 38 muertos al descarrilar, en un túnel en Pamukova (noroeste de Turquía), el tren de alta velocidad que cubre la ruta Estambul-Ankara.

– 23 de enero de 2006: 46 muertos y 135 heridos, entre ellos 75 niños, al descarrilar un tren cerca de Podgorica (Montenegro), debido posiblemente a un fallo en los frenos.

– 12 de octubre de 2010: fallecen 43 personas en el peor accidente ferroviario de la historia de Ucrania, al colisionar una locomotora con un autobús de viajeros cerca de Márganets, en Dneproprtovsk, en un paso a nivel sin vigilancia.

– 24 de julio de 2013: 80 muertos y más de 130 heridos tras descarrilar un tren de velocidad alta en España que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).

– 12 de julio de 2016: Un total de 23 personas mueren y decenas resultan heridas en un accidente en Apulia (sur de Italia), al chocar dos trenes regionales que circulaban en una vía única entre las localidades de Andria y Corato.

– 8 de julio de 2018: 24 muertos y 73 heridos al descarrilar un tren de pasajeros cerca de Sarılar, en la provincia turca de Tekirdağ, al noroeste del país. El tren circulaba en la línea entre Edirne y Estambul.

Mandatarios de todo el mundo muestran su pésame ante el accidente ferroviario de España

Mandatarios de todo el mundo trasladaron este lunes su pésame y solidaridad a España por el accidente ferroviario que se produjo el domingo por la tarde en la localidad andaluza de Amaduz, en el sur del país, un siniestro en el que han muerto al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas.

Jefes de Estado, de Gobierno o ministros de Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, Mónaco, India, Pakistán, Ucrania, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Polonia, Noruega, Francia, Grecia o Israel han ido trasladando sus condolencias a través de comunicados o de mensajes en redes sociales desde la tarde del domingo, cuando se produjo la colisión de dos trenes en Amaduz, una localidad de Córdoba, en el sur de España.

También el papa León XIV envió un telegrama al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en el que se dice "profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tren".

Los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga (sur) a las 18:40 horas de la tarde del domingo (17:40 GMT) con destino a Madrid con 317 personas a bordo descarrilaron a las 19:39 horas (18.39 GMT) e invadieron la vía contigua por la que, en ese mismo momento, circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva (sur), que también descarriló.

La UE, lista para "brindar apoyo"

Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron en la madrugada del lunes sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario de Adamuz, y afirmaron que el centro de emergencias europeo está "listo para brindar apoyo" a España "si así se solicita".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en la noche del domingo: "Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que sus pensamientos están "con todos los que han perdido la vida esta noche en Córdoba".

"Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", señaló Metsola.

Por otro lado, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó sus "más profundas condolencias" a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como la pronta recuperación a los heridos, ante una noticia "devastadora".

Países vecinos muestran su tristeza

La primera ministra italiana, Giorgi Meloni, fue una de las primeras dirigentes en transmitir su pésame por el accidente acontecido en Andalucía.

"Con gran tristeza me enteré del accidente ferroviario en Andalucía, donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad. Italia es cercana al dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", afirmó Meloni en una nota.

Además, el grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato (FS), que es el principal accionista de Iryo, expresó sus condolencias y ofreció su apoyo a las autoridades españolas y a Renfe tras el accidente ferroviario.

También hubo reacciones desde Portugal y Francia, países que hacen frontera con España al este y al norte de la península, respectivamente.

En un comunicado, la Presidencia de la República portuguesa, que ostenta Marcelo Rebelo de Sousa, presentó "a Su Majestad el Rey Felipe VI su pesar por las consecuencias trágicas del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio español de Adamuz, en Córdoba".

Y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su pesar por la "tragedia" ferroviaria a través de un mensaje colgado en la red social X y escrito en español.

"Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", escribió Macron.

