Reuters

Al menos 40 personas han muerto y decenas más han resultado heridas al chocar dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el sur de España, según informan las autoridades.

Se trata del accidente ferroviario más grave en el país en más de una década.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda oficial para dirigirse al lugar de los hechos, donde ofreció una rueda de prensa al lado de las autoridades locales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Hoy es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país", expresó el mandatario. "Nuestros pensamientos, si van dirigidos a alguien es a las víctimas, a sus familiares".

Un tren de la compañía Iryo en el que viajaban unas 300 personas con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, chocando con otro convoy que cubría la línea Madrid-Huelva y que también descarriló con 184 pasajeros a bordo.

La fuerza del choque hizo que varios vagones de este segundo tren se precipitaran por una ladera de cuatro metros, lo que estaba dificultando las tareas de rescate.

Los servicios de emergencia han tratado a 112 personas, con 48, incluyendo cinco menores, todavía hospitalizados. De estos, 11 adultos y un menor reciben cuidados intensivos.

Numerosos socorristas se desplazaron hasta el lugar del siniestro para rescatar a los pasajeros atrapados y atender a los heridos.

Los equipos de socorro señalaron que los restos torcidos de los trenes dificultaban el rescate de las personas atrapadas dentro de los vagones.

El jefe de bomberos de Córdoba, Francisco Carmona, expresó al canal público español RTVE: "Hemos tenido que sacar a un muerto para poder llegar a alguien con vida. Es un trabajo duro y delicado".

Más de 200 agentes están trabajando en los operativos de rescate en el lugar del accidente, informó la Guardia Civil.

Todavía continúa la tarea de identificación de las víctimas.

BBC

"Un día de dolor para España"

El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, visitó la zona del accidente y compareció ante la prensa al lado del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno y del ministro de Transportes, entre otros funcionarios.

Después de agradecer a los medios de comunicación por atender sus declaraciones e informar debidamente de la tragedia, expresó: "Hoy es un día de dolor para toda España".

"Queremos enviar nuestro recuerdo, nuestro pensamiento, nuestra solidaridad".

Manifestó además su deseo de recuperación a todas las víctimas, asegurando que "vamos a estar protegiéndolas y asistiéndolas en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario".

Reuters El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió a dar todo el apoyo a las víctimas y a esclarecer las causes del accidente.

Indicó que "toda tragedia exige por parte de su sociedad dos cosas: unidad en el dolor y unidad en la respuesta" y destacó que, desde el mismo momento en que se produjo, el Estado ha actuado unido, coordinado y con lealtad.

Reconoció la labor de todos los servidores y servidoras públicos que han estado trabajando largas horas, elogiando "su entrega, su profesionalidad y su humanidad".

Con respecto a la investigación del accidente señaló que con "el tiempo y el trabajo de los técnicos estoy convencido nos darán con la respuesta". Y una vez se conozca esta respuesta, la pondrán en conocimiento de la opinión pública con "absoluta claridad".

Sánchez finalizó declarando tres días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy hasta el jueves.

BBC

"Tremendamente extraño"

Las causas del accidente, ocurrido en el municipio de Adamuz minutos después de las 19:00 hora local, todavía se desconocen.

En una rueda de prensa, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, catalogó el accidente ferroviario de "tremendamente extraño" y que ocurrió "por causas que desconocemos".

Añadió que el suceso se produjo "en una recta" y que el tren de Iryo es "relativamente nuevo" y la vía donde se produjo el choque está "completamente renovada".

Por su parte, el presidente de la empresa pública ferroviaria Renfe, Álvaro Fernández Heredia, descartó que se debiera a un fallo humano porque el sistema corrige las decisiones erróneas, y apuntó a "alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura".

En declaraciones a la cadena SER, Fernández Heredia, explicó que "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos".

EPA Más de 200 efectivos de la Guardia Civil trabajan en los operativos de rescate.

Indicó que, aunque hay un sistema de seguridad que hace que "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren", el tiempo transcurrido imposibilitó que el mecanismo actuara.

El responsable de Renfe afirmó que las causas del siniestro tardarán días en conocerse y que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, está a cargo de las indagaciones, recopilando toda la información de los operadores y empresas ferroviarias.

Según Adif, la compañía encargada de la gestión ferroviaria en España, se habilitaron espacios para los familiares de las víctimas en las estaciones de Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.

Se trata del accidente ferroviario más grave ocurrido en España desde el que tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013, en el que murieron 80 personas.

Reuters El accidente dejó decenas de heridos.

El rey Felipe VI de España y la reina Letizia, que se encontraban en Atenas para el funeral de la princesa Irene de Grecia, anunciaron que interrumpirán su visita tras conocer de la tragedia.

En una breve conversación con los medios, el rey expresó que regresarían a España lo más pronto posible.

"Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente y estamos realmente preocupados todos. Esperemos que se recuperen lo antes posible".

Por su parte, la reina Letizia añadió que su prioridad era estar al lado de aquellos afectados por "este brutal accidente".

Reuters

"Como un terremoto"

Tras el accidente, se suspendió la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Salvador Jiménez, periodista de la cadena pública RTVE que viajaba en uno de los trenes, comentó que el impacto se sintió como un "terremoto".

"Estaba en el primer vagón. Hubo un momento en que sentí como si hubiera un terremoto y, efectivamente, el tren descarriló", dijo Jiménez.

En su última actualización sobre X, comentó que se encontraba entre un grupo de pasajeros que esperaban en la "noche gélida" los autobuses que los transportarían a un polideportivo local.

Otro pasajero, Lucas Meriako, describió la experiencia como una "película de terror".

"Estábamos en el vagón cinco y empezamos a sentir unos golpes en la vía, nada raro, pero de repente los golpes eran más", relató al noticiero La Sexta Noticias.

"Nos pasó otro tren por al lado y todo empezó a vibrar mucho más, se sintió un golpe atrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, romper", describió.

Meriako añadió que el impacto del choque rompió los cristales del tren, desplazó las maletas que les cayeron encima a los pasajeros y se empezaron a escuchar los sonidos de los heridos.

Fue ahí cuando la gente se empezó a mover ya consciente de la situación y a romper los cristales para salir.

Reuters Un pasajero saliendo de uno de los vagones accidentados.

Las autoridades informan que se ha lanzado una investigación pero no esperan que se establezca exactamente lo ocurrido antes de por lo menos un mes.

Con casi 4.000 kilómetros de vías en operación, España cuenta con la red de ferrocarril de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China.

*Con información adicional de agencias y BBC News

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más