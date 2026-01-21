Hoy inicia Fitur 2026 donde RD planea más de 1,200 citas de negocios para traer inversión

Hoy inicia formalmente en Madrid, España, la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que República Dominicana apuesta por atraer mayor inversión y seguir posicionándose como uno de los destinos turísticos preferidos del mercado europeo.

En Fitur 2026 la estimación del Ministerio de Turismo es que se realicen unas 1,200 citas de negocios entre miércoles y jueves en el estand dominicano. Esta feria se celebra del 21 al 25 de enero en Ifema con unos 255,000 visitantes de 156 países y México como país invitado,

La agenda de la República Dominicana en la feria turística incluye, de acuerdo con palabras del ministro David Collado, encuentros directos con más de 700 agentes de viajes y turoperadores procedentes de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y España.

Estos encuentros forman parte de la estrategia desarrollada por el Ministerio de Turismo y que ha dado como resultado, según Collado del crecimiento del mercado europeo que en 2025 aportó 1,025,000 visitantes al país, procediendo de España unos 185,000.

Sin embargo, de acuerdo con cifras del Banco Central en 2025 al país ingresaron 920,688 residentes de Europa y específicamente de España 133,239 visitantes. Solo en 2022 el numero pasó el millón, con 1, 302,289.

República Dominicana, que participa en Fitur desde 1981, este año se concentra en anunciar nuevas marcas hoteleras y promover los proyectos de Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo (Pedernales).

Exhibidor de la República Dominicana en la Fitur 2025, ganador como el mejor.

Los principales patrocinadores del país en Fitur son Banco Popular, Banco del Reservas y Banco BHD.

En el caso del Banco Popular, la entidad tiene programadas cerca de 40 reuniones con cadenas hoteleras, desarrolladores y operadores turísticos nacionales e internacionales. El 50% de dichas reuniones se centrará en estudiar fórmulas de financiamiento para proyectos nuevos, de los cuales cuatro corresponden a inversionistas que hasta ahora no habían invertido en el país.

Cuatro de los encuentros de negocios previstos en este Fitur se llevarán a cabo con clientes de multinacionales hoteleras importantes, que buscan un proyecto de estructuración similar al que el Popular acordó con Meliá Hotels International en 2025 y que fue reconocido como “Transacción del Año” por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

El balance de la cartera total del Popular dedicada al sector turístico asciende a US$ 1,900 millones. Durante el año 2025, el Banco Popular apoyó financieramente unos 15 proyectos turísticos, tanto en la zona Este como en la región Norte del país, y actualmente tiene en carpeta unos 17 proyectos para ser evaluados, cuya inversión total superará los US$ 2,300 millones con potenciales financiamientos de US$ 1,300 millones.

El Banco de Reservas también tiene programada una amplia agenda de negocios en la Feria Internacional de Turismo. Proyecta una participación en la captación de inversión para la continuación del desarrollo turístico del país, con reuniones con inversionistas, turoperadores y desarrolladores vinculados al sector, además de realizar firmas de acuerdos con empresarios y la formalización de financiamientos para nuevos proyectos turísticos.

La entidad ha comunicado que mantiene inversiones superiores a US$ 1,500 millones en el sector turístico, destinadas a financiar la construcción de al menos 9,500 habitaciones hoteleras, así como parques temáticos y otros desarrollos complementarios.

Los créditos superan los RD$ 61 mil millones, lo que equivale al 45% de la cartera total.

En cuanto a la delegación del Banco BHD, su agenda preliminar es de más de 50 actividades que incluyen reuniones de negocios, anuncios de acuerdos y la realización del Foro BHD de Turismo e Inversión.

Lo que logró RD en Fitur 2025

República Dominicana logró negociaciones de inversión por más de US$ 6,750 millones, y ganó el primer lugar como mejor estand en la edición de Fitur 2025. Esta cifra duplicó las inversiones negociadas en 2024 en la feria por US$ 3,500 millones.

