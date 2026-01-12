El Banco de Reservas tiene programada una amplia agenda de negocios en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), donde se proyecta una participación en la captación de inversión para la continuación del desarrollo turístico del país.

Fitur 2026 se efectuará entre el 19 y 25 de este mes en Madrid, España, donde la institución bancaria presentará diversas propuestas de negocios.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, encabezará la delegación que se reunirá con inversionistas, tours operadores y desarrolladores vinculados al sector, además de realizar firmas de acuerdos con empresarios y la formalización de financiamientos para nuevos proyectos turísticos.

La propuesta cultural de la entidad financiera también estará presente, e incluirá la presentación de obras de José Cestero, fallecido, cuyas pinturas son una representación gráfica de la identidad e idiosincrasia dominicana.

Para esta versión de Fitur 2026 se tiene previsto recibir 9,000 empresas expositoras, 155,000 profesionales del área turística y una pasarela de público que rondaría las 100,000 personas procedentes de 156 países, según las predicciones publicadas en el portal de Ifema.

Como cada año, Banreservas dispondrá de un estand dentro del espacio destinado a la República Dominicana, para realizar encuentros con empresarios y atender la demanda de información del público.

