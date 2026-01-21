El ministro de Turismo, David Collado, calificó la inauguración de "El centro puede estar en todas partes" como una forma de comenzar con dignidad, respeto y orgullo la semana de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se apertura este miércoles en Madrid, España. Durante su intervención en el Centro de Arte Complutense, el funcionario destacó la labor de la Fundación Alberto Cruz por elevar la cultura y el arte de República Dominicana.

Como parte de Fitur 2026, Collado subrayó que presentar la obra de la artista Quisqueya Henríquez en la universidad Complutense de Madrid demuestra que República Dominicana es mucho más que sol y playas. "Es verdad que tenemos las playas más bonitas del Caribe, pero somos mucho más que sol y playa. Somos arte, cultura y gastronomía", afirmó.

El funcionario felicitó a Alberto Cruz y a su fundación por convertir la apertura de una individual en una tradición anual. También resaltó los logros de República Dominicana en materia turística durante los últimos cinco años. “En estas semanas de Fitur cada año nos superamos; cada año competimos con nosotros mismos y hemos dejado un legado de como un país pequeño, de tan solo 10 millones de habitantes, se convierte en referente mundial de la recuperación del turismo", señaló.

El ministro mencionó los reconocimientos recibidos en Francia, Inglaterra, Alemania y España, que según indicó "nos hacen un país pequeño en dimensión y en tamaño, pero grande en corazón".

Collado definió a República Dominicana como "un país de gente buena" con "sentimiento de superación, empuje, emprendimiento y pasión por la vida". "Que todo el que se sienta orgulloso de ser dominicano tenga la frente en alto, porque con mucha dignidad, con mucho respeto, República Dominicana volverá a brillar en Fitur 2026″, agregó.