La Fundación Alberto Cruz y la Universidad Complutense de Madrid inauguraron este martes la exposición “El centro puede estar en todas partes” de la fallecida artista dominicana Quisqueya Henríquez, la más completa realizada en Europa por una artista caribeña, con especial atención en mostrar los diferentes aspectos de la cotidianidad caribeña.
Es la segunda exposición dedicada a una artista dominicana en el Centro de Arte Complutense. La anterior se presentó en 2024 con el también fallecido artista Jorge Pineda.
La muestra reúne una amplia selección de la obra de Quisqueya Henríquez, con piezas en diversos formatos y estéticas, además de grabaciones y creaciones imaginarias, en una versión actualizada del arte contemporáneo. Henríquez nació en La Habana en 1966, hija del exiliado historiador Chito Henríquez.
La exposición fue comisionada por el curador René Morales, junto a Isabela Lenzi y Alfonsina Martínez, directora artística y curadora de la Fundación Alberto Cruz, con el propósito de ampliar la proyección internacional de la artista y consolidar el puente cultural entre América Latina, Europa y el Caribe. Henríquez falleció en Santo Domingo el 30 de marzo de 2024 y era compañera del senador por Samaná, el sociólogo y politólogo Pedro Catrain, quien estuvo presente en la inauguración.
La muestra recorre la trayectoria de la artista, desde sus primeras producciones hasta sus últimos proyectos. Los contenidos de las obras reflejan sus principales preocupaciones: la ciudad como espacio de fricción y representación, la revisión crítica de la historia del arte occidental, los modos de producción y circulación de imágenes y mercancías, el contexto insular y sus particularidades, la cultura híbrida y los estereotipos asociados a lo caribeño.
La retrospectiva incluye instalaciones, videos, collages, fotografías, pinturas, esculturas y performances, con un enfoque cargado de ironía y caracterizado por la incansable experimentación plástica.
Durante la inauguración, la directora del Centro de Arte Complutense, Ana Berruguete; el Ministro de Turismo dominicano, David Collado; el presidente de la Fundación Alberto Cruz, Alberto Cruz; y el curador René Morales destacaron la personalidad de la artista, su carácter insaciable en la búsqueda de la identidad caribeña y la relevancia de ofrecer una exposición dedicada a la obra de Quisqueya Henríquez.
